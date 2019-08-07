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Піді Львовом художник зарізав дружину за неприбране подвір'я

STYLERЖиття    07.08.2019 - 20:41
Піді Львовом художник зарізав дружину за неприбране подвір'я
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В одному з сіл Львівської області чоловік-деспот зарізав свою дружину

У Львівській області в одному із сіл сталася кривава сімейна драма. Чоловік, який був дуже суворий вдома зі своєю дружиною, убив її ножем у груди. Люди в селі повідомили, що вдома 67-річний художник був справжнім тираном. Він часто бив свою дружину, а одного разу сусіди побачили, що він замахнувся на неї деревяною палицею. Про це повідомляє "Факти.ICTV".

Піді Львовом художник зарізав дружину за неприбране подвір'я

Фото: Будинок художника з дружиною (fakty.com.ua)

Одного разу між подружжям розгорівся конфлікт, і художник вдарив жінку ножем у груди. За словами поліцейських, ніж був звичайний кухонний, яким чистили овочі. Жінка лягла спати і більше не прокинулася. Правоохоронці повідомили, що вона померла від ножового поранення. Художника затримали і тепер йому "світить" 15 років в'язниці.

Зазначимо, що художник бувзіркою у своєму селі. За те, що він розмалював церкву, люди його дуже любили.

Як ми раніше писали, в Луганській області постане перед судом 27-річний житель Сєвєродонецька, який викинув з балкона своєї квартири собаку.

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