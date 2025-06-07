Появляются прыщи на спине? Эти способы помогут избавиться от их навсегда
Сыпь на спине - не только косметический дефект, но и сигнал организма о внутренних нарушениях. Причины могут быть разнообразными - от гормональных сбоев и стресса до неправильного питания или проблем с гигиеной.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что именно провоцирует эти неприятные проявления на коже.
Причины появления высыпаний
Дерматолог Татьяна Гочи назвала причины, которые могут провоцировать появление прыщей на спине. Среди них:
- применение бальзамов, масок, кремов для волос - "косметическое акне"
- использование солнцезащитных средств, а также средств ухода для тела на основе масел в период активного солнца (инсоляции)
- ношение тесной и обтягивающей одежды
- посещение бассейнов, джакузи и подогреваемых горячих источников может спровоцировать - "фолликулит горячих ванн"
- прием некоторых лекарственных препаратов, и БАДов, и даже витаминов (В12 например) провоцирует - "медикаментозное акне"
- регулярное бесконтрольное применение антибактериальных препаратов (антибиотиков) вызывает "грамотрицательный фолликулит"
Как их избавиться
Специальные средства
Эксперт рассказала, что в некоторых случаях высыпания проходят самостоятельно через некоторое время.
Также в определенных ситуациях можно применять спрей с пиритионом цинка, гель для душа, спреи с кислотами, а иногда - шампунь и гель для душа с кетоконазолом.
Изменения в питании
Следует пересмотреть свой рацион и ограничить сладкое, молочное, жареное и фастфуд. В то время как употреблять больше овощей, воды и омега-3 (лосось, льняное семя).
Категорически нельзя выдавливать прыщи, ведь это может привести к инфекции или рубцам. Наблюдайте за характером сыпи: цвет, форма, зуд, температура.
Изменение бытовых привычек
Выбирайте одежду только натуральных тканей. Не носите долго потную одежду после тренировки.
Меняйте постельное белье еженедельно. Мойте волосы отдельно, чтобы кондиционер не попадал на спину
Обратитесь к дерматологу, если сыпь не проходит несколько дней или ухудшается.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога Татьяны Гочи и сайт Health grades.
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