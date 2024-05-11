Появилась запись с микрофонов Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении: это стоит услышать

Уже сегодня в ночь с 11 на 12 мая состоится финал ежегодного конкурса Евровидения. И Украину на нем представляют Jerry Heil и alyona alyona, получившие "смертельный номер" - второй.
Впрочем, звезды не теряют надежды, а на днях блогер Ваня Рассел разместил запись с микрофонов звезд, когда те пели "Teresa & Maria" в первом полуфинале.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из YouTube-канала артиста.
Рассел опубликовал запись с микрофонов певиц и их бэк-вокалистов. Без музыки и звуковых эффектов можно лучше услышать "чистое" исполнение, а также заметить все возможные плюсы и минусы.
"Девочки, мне кажется, скрывают, что они волнуются... Мне кажется, что девочкам еще нужно немного расслабиться, что они более сосредоточены на том, чтобы все успеть", - отметил блогер.
"Это так, сейчас субъективно. Просто в финале им надо спеть вот как победители, хотя выступление шикарное", - добавил он.
Рассел считает, что Джерри Хейл "классно петь на верхах", ведь она хорошо владеет своим вокалом. Он оценил возможности артистки, но отметил, что "на низах" ей не следует зацикливаться.
"Мне очень нравится выступление, очень-очень. Ну это лучшее выступление за историю Евровидения от Украины, это факт", - считает блогер.
Он искренне желает девушкам успеха, а также отмечает, что номер Jerry Heil и alyona alyona - "заявка на победу".
Запись голосов приятно поразила комментаторов. Они "засыпали" певиц комплиментами и пишут:
Напомним, ранее стало известно, что букмекеры резко обновили прогнозы по поводу победителя Евровидения.
Кроме того, недавно Jerry Heil и alyona alyona честно сказали, что думают о Евровидении.