Появилась запись с микрофонов Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении: это стоит услышать

Как Jerry Heil и alyona alyona поют вживую

Рассел опубликовал запись с микрофонов певиц и их бэк-вокалистов. Без музыки и звуковых эффектов можно лучше услышать "чистое" исполнение, а также заметить все возможные плюсы и минусы.

"Девочки, мне кажется, скрывают, что они волнуются... Мне кажется, что девочкам еще нужно немного расслабиться, что они более сосредоточены на том, чтобы все успеть", - отметил блогер.

"Это так, сейчас субъективно. Просто в финале им надо спеть вот как победители, хотя выступление шикарное", - добавил он.

Рассел считает, что Джерри Хейл "классно петь на верхах", ведь она хорошо владеет своим вокалом. Он оценил возможности артистки, но отметил, что "на низах" ей не следует зацикливаться.

"Мне очень нравится выступление, очень-очень. Ну это лучшее выступление за историю Евровидения от Украины, это факт", - считает блогер.

Он искренне желает девушкам успеха, а также отмечает, что номер Jerry Heil и alyona alyona - "заявка на победу".

Как реагирует сеть

Запись голосов приятно поразила комментаторов. Они "засыпали" певиц комплиментами и пишут: