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Появился сайт для виртуальных прогулок по городам Украины, пострадавшим от российских атак

Фото: последствия российских обстрелов в Харькове (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глобальная благотворительная инициатива в поддержку Украины United24 презентовала сайт, на котором можно совершать виртуальные прогулки по городам, пострадавшим в результате обстрелов и атак российских оккупантов.

Об этом передали на Facebook-странице United24.

В настоящее время ресурс работает в режиме просмотра улиц в шести украинских городах, а именно в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Изюме и Ирпене.

"Все мы знаем сервис Google Street View, позволяющий пройтись по улицам любого города в мире. Знали ли вы, что уже год Google не позволяет обновить карты и показать разрушенные украинские города и другие ужасные последствия российского вторжения?" - говорится в публикации.

Так, партнером United24 по созданию сайта, позволяющему пользователю увидеть результаты полномасштабной военной агрессии РФ в городах Украины, подвергшихся бомбардировкам, ракетным ударам и обстрелам из танков и всех видов артиллерии, стало независимое агентство And Us из Дубая.

Также отмечается, что каждый неравнодушный может задонатить на направление "Восстановление Украины" по ссылке на сайте и "помочь тысячам украинцев вернуться в родные дома".

Совершить виртуально путешествие можно на сайте The Undeniable Street View.

На некоторых локациях предусмотрена опция просмотра местности "до" и "после" широкомасштабного вторжения РФ.

Бородянка в Киевской области (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)

Улица Вокзальная в Киеве (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)

Ирпень, центральная часть города (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)

В настоящее время посетителю сайта открыты для путешествия 14 улиц в разных городах с полным обзором.

Чернигов, улица Черновола (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)

Сумы, улица Благовещенская (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)

Изюм, центральная часть города (фото: theundeniablestreetview.com)

Харьков, улица Наталии Ужвий (фото: скриншот theundeniablestreetview.com)

Ранее сообщалось, что амбассадоры United24 мировые знаменитости обратились к украинцам, записав сильные видео.

Напомним, недавно была создана визуализация от архитекторов, позволяющая увидеть, какой станет Бородянка после восстановления.

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