"Появилось разочарование". Дмитрий Дикусар рассказал, как его изменили два года полномасштабной войны

Как Дмитрия Дикусара изменила большая война

По словам танцовщика, 24 февраля 2022 года стало для него началом новой жизни.

"Для нового меня, которого я никогда не знал и еще продолжаю испытывать", - сказал он.

Также звезда "Танців із зірками" признался, что у него появилось разочарование в некоторых людях.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

"Я знал, что со временем все привыкнут к войне, и отношение к военным будет "я туда их не посылала", но не думал, что так быстро", - отметил воин ВСУ.

"Разочаровало то, как легко людей ввести в заблуждение и разъединить на теме языка ("спасибо" Фарион), на темах "все командиры - конч*ни" и "в ВСУ ничего не выдают, все бегают с голыми задницами"... Вражеская ИПСО работает, к сожалению!", - продолжил Дмитрий.

Кроме того, Дикусара разочаровала работа псевдоволонтеров, которая подорвала доверие к настоящим волонтерам.

"Не думал, что есть граждане в моей стране, которые не имеют ни совести, ни чести от слова "вообще", - сказал хореограф.

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Это же касается и некоторых власть имущих, "которые решили, что сейчас очень удобный момент украсть еще больше, чем они это делали раньше".

"Все это (плюс потеря огромного количества товарищей и усталость от долгой войны) сделало меня очень нетерпимым к "г*вно-людям" и в определенных моментах очень агрессивным. Иногда я прилагаю сверхусилия внутри себя, чтобы не разбить кому-то голову пополам", - поделился защитник.

Он также добавил, что держать себя в тонусе и не опускать руки ему помогают добрые и порядочные украинцы, которые продолжают поддерживать военных и верят в нашу победу.

"А также держит память побратимов, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и существование всей украинской нации. И жажда мести нелюдям, которые натворили столько беды и бед на территории моей страны и за ее пределами", - отметил Дмитрий.