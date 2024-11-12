Постоянная усталость и седые волосы: врач назвал одну причину такого состояния

Седые волосы и морщины на лице могут появиться из-за дефицита меди в организме. Врач рассказал, как восполнить недостаток микроэлемента.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского врача Асифа Ахмеда.

Что следует знать

Седые волосы - это естественный процесс, через который неизбежно проходит все, но у некоторых это происходит гораздо раньше, чем у других.

Прежде чем взять любую краску для волос, следует проверить организм.

Врач рассказал о собственном опыте, когда он заметил у себя седые волосы. Тогда он проверил, есть ли в его организме что-то вызывающее ранние признаки старения.

По его словам, уровни меди напрямую зависят от седых волос, а также от общего здоровья кожи, уровня энергии и обмена веществ. Заметив потерю цвета волос, это может быть одним из ранних сигналов о недостатке меди, а также об общей усталости.

"Дефицит меди - очень редкое явление, но по определенным причинам я наблюдаю его чаще и не знаю почему. Не начинайте принимать добавки, не проверив свой уровень", - добавил медик.

Суточная норма меди

Средний взрослый человек в возрасте от 19 до 64 лет требует примерно 1,2 мг меди в день. Нужно иметь возможность извлечь всю необходимую медь из своего ежедневного рациона из хороших источников, включая орехи и субпродукты.

Доктор Ахмед поделился одним способом, который помог его волосам улучшаться после того, как ему сказали, что уровень меди у него низкий. В частности, столовая ложка натурального какао-порошка каждый день ему помогла.

Он сказал, что эта дозировка дает всю необходимую медь, а также добавляет белок и клетчатку. Одним из способов приема порошка может быть добавление его в йогурт.