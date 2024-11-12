Постоянная усталость и седые волосы: врач назвал одну причину такого состояния
Седые волосы и морщины на лице могут появиться из-за дефицита меди в организме. Врач рассказал, как восполнить недостаток микроэлемента.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Асифа Ахмеда.
Что следует знать
Седые волосы - это естественный процесс, через который неизбежно проходит все, но у некоторых это происходит гораздо раньше, чем у других.
Прежде чем взять любую краску для волос, следует проверить организм.
Врач рассказал о собственном опыте, когда он заметил у себя седые волосы. Тогда он проверил, есть ли в его организме что-то вызывающее ранние признаки старения.
По его словам, уровни меди напрямую зависят от седых волос, а также от общего здоровья кожи, уровня энергии и обмена веществ. Заметив потерю цвета волос, это может быть одним из ранних сигналов о недостатке меди, а также об общей усталости.
"Дефицит меди - очень редкое явление, но по определенным причинам я наблюдаю его чаще и не знаю почему. Не начинайте принимать добавки, не проверив свой уровень", - добавил медик.
Суточная норма меди
Средний взрослый человек в возрасте от 19 до 64 лет требует примерно 1,2 мг меди в день. Нужно иметь возможность извлечь всю необходимую медь из своего ежедневного рациона из хороших источников, включая орехи и субпродукты.
Доктор Ахмед поделился одним способом, который помог его волосам улучшаться после того, как ему сказали, что уровень меди у него низкий. В частности, столовая ложка натурального какао-порошка каждый день ему помогла.
Он сказал, что эта дозировка дает всю необходимую медь, а также добавляет белок и клетчатку. Одним из способов приема порошка может быть добавление его в йогурт.
Вы также можете сделать базовый горячий шоколад из какао, выполнив несколько шагов. Просто поместите одну чайную ложку какао-порошка в чашку, залейте кипятком и перемешайте.
Ранее мы сообщали о минерале, который "несет электрический заряд".
Также мы писали о 5 симптомах, свидетельствующих о дефиците витаминов и проблемах со здоровьем.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.