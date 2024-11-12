Постійна втома та сиве волосся: лікар назвав одну причину такого стану

Сиве волосся та зморшки на обличчі можуть з'явитись через дефіцит міді в організмі. Лікар розповів, як заповнити нестачу мікроелемента.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського лікаря Асіфа Ахмеда.

Що варто знати

Сиве волосся - це природний процес, через який неминуче проходить усі, але в деяких це відбувається набагато раніше, ніж в інших.

Перш ніж взяти будь-яку фарбу для волосся, варто перевірити організм.

Лікар розповів про власний досвід, коли він помітив у себе сиве волосся. Тоді він перевірив, чи є в його організмі щось, що викликає ранні ознаки старіння.

За його словами, рівні міді безпосередньо залежать від сивого волосся, а також від загального здоров’я шкіри, рівня енергії та обміну речовин. Помітивши втрату кольору волосся, це може бути одним із ранніх сигналів про нестачу міді, а також про загальну втому.

"Дефіцит міді є дуже рідкісним явищем, але з певних причин я спостерігаю його частіше і не знаю чому. Не починайте приймати добавки, не перевіривши свій рівень", - додав медик.

Добова норма міді

Середня доросла людина віком від 19 до 64 років потребує приблизно 1,2 мг міді на день. Потрібно мати можливість отримати всю необхідну мідь зі свого щоденного раціону з хороших джерел, включаючи горіхи та субпродукти.

Доктор Ахмед поділився одним способом, який допоміг його волоссю покращуватися після того, як йому сказали, що рівень міді у нього низький. Зокрема, столова ложка натурального какао-порошку щодня йому допомогла.

Він сказав, що ця доза дає усю необхідну мідь, а також додає білок і клітковину. Одним зі способів прийому порошку може бути додавання його в йогурт.