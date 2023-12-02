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Появились первые подробности о Windows 12

Windows 12 может выйти летом 2024 года (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В Сети продолжают появляться слухи о создании операционной системы Windows 12. Источники утверждают, что внутри Microsoft активно ведется работа над новой версией, глубоко интегрированной с искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издаваемую на Тайване финансовую газету Commercial Times.

Линь Байли, главы Quanta, и Чена Цзюньшена, главный исполнительный директор Acer, сделанных на последней Тайваньской выставке медицинских технологий.

В дополнение к этому, ранее в этом году важный представитель Intel подтвердил, что ожидается "обновление Windows" в 2024 году, хотя конкретизировать, это выход Windows 12 или обновление функций Windows 11, он не стал.

Отмечается, что упоминание ПК на базе искусственного интеллекта в контексте Windows 12 имеет большое значение, учитывая, что Microsoft недавно увеличила интеграцию функций искусственного интеллекта в своей операционной системе.

Возможно, будут рекомендованы системы со специализированным оборудованием для ускорения работы искусственного интеллекта, и это может затронуть технологические гиганты, такие как AMD, Intel и Nvidia, а также их партнеров по оборудованию. На мероприятии AMD CES 2023 в начале этого года Microsoft также была представлена.

Однако маловероятно, что такое оборудование будет отвечать минимальным системным требованиям, поскольку большинству ПК не хватает технологий AMD Ryzen AI и Intel NPU.

По слухам, Windows 12 может выйти летом 2024 г. и будет оптимизирована для процессоров на архитектуре Arm.

Кроме того, есть информация о том, что Microsoft работает над собственными платформами Arm, а также добавит новые процессоры Qualcomm Snapdragon X Elite в будущие версии ноутбуков и планшетов Surface.

Напомним, что Microsoft добавила ChatGPT в необычное место в Windows 11.

А еще мы писали о том, что нового в Windows 11 и как она выглядит.

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