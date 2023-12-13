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Появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16

В сети представлены первые прототипы iPhone 16 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Изображения прототипов будущих моделей iPhone появились в сети. Cмартфоны Apple будут сохранять схожий дизайн с моделями iPhone 11 и 12.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors, публикующий новости и слухи, связанные с компанией Apple.

Пока это ранние тестовые модели iPhone 16, внутреннее название которых - DeLorean. Из нескольких прототипов планируется выбрать один для дальнейшего усовершенствования, учитывая отклоненные концепты.

Модели iPhone 16 (фото: MacRumors)

Самый ранний прототип, выполненный в желтом цвете, стал объектом тестирования Action Button. На нем объединение клавиш регулировки громкости разместили в одном блоке, а модуль камеры представили в современной интерпретации iPhone X.

В розовой версии дизайн камеры повернули к более актуальному стилю (с вертикальным расположением объективов как в iPhone 12), а кнопки регулировки громкости были разделены.

Дизайн желтой и розовой версии iPhone 16 (фото: MacRumors)

Черная версия, являющаяся последней из созданных, отличается увеличенной кнопкой Action Button и дополнительной клавишей Capture Button с датчиком силы нажатия. Назначение последней неизвестно, и ее, возможно, исключат из дизайна смартфона при выявлении проблем в процессе тестирования.

Черная версия имеет дополнительную клавишу Capture Button (фото: MacRumors)

Впереди все три версии не отличаются от iPhone 15, сохраняя вырез Dynamic Island и примерно одинаковую ширину рамки. Основные визуальные изменения, похоже, касаются оформления модуля камеры, рассматривая варианты в стиле iPhone X и iPhone 12.

Впереди три версии не отличаются от iPhone 15 (фото: MacRumors)

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