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З-С-У! Відео з матчу Шотландія-Україна, від якого мурахи по шкірі

Фанати підтримали Україну (скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

Збірна України обіграла Шотландію і вийшла у фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Гра проходила в Глазго і закінчилася з рахунком 1:3. На трибунах фанати розгорнули українські прапори і скандували З-С-У.

У мережі з'явилися численні відео цього моменту, глянувши на них ви відчуєте мурашки по шкірі.

Відзначимо, що шанувальники футболу вибухнули і почали скандувати ЗСУ відразу після голу, який забили наші футболісти.

Тепер за право зіграти на ЧС-2022 збірна України зустрінеться з національною командою Уельсу. Ця гра відбудеться 5 червня.

Відзначимо, що це був справжній перфоманс від уболівальників, які підтримали Україну.

До речі, наші захисники теж переживали за перемогу команди на матчі в Шотландії.

У ролику ви можете побачити, як підтримують команду військові під Харковом.

Як ми раніше писали, Зеленський привітав збірну України з перемогою в матчі проти Шотландії.

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Футбол