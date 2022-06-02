З-С-У! Відео з матчу Шотландія-Україна, від якого мурахи по шкірі

Відзначимо, що шанувальники футболу вибухнули і почали скандувати ЗСУ відразу після голу, який забили наші футболісти.

Тепер за право зіграти на ЧС-2022 збірна України зустрінеться з національною командою Уельсу. Ця гра відбудеться 5 червня.

Відзначимо, що це був справжній перфоманс від уболівальників, які підтримали Україну.

До речі, наші захисники теж переживали за перемогу команди на матчі в Шотландії.

У ролику ви можете побачити, як підтримують команду військові під Харковом.