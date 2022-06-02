З-С-У! Відео з матчу Шотландія-Україна, від якого мурахи по шкірі

Збірна України обіграла Шотландію і вийшла у фінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Гра проходила в Глазго і закінчилася з рахунком 1:3. На трибунах фанати розгорнули українські прапори і скандували З-С-У.
У мережі з'явилися численні відео цього моменту, глянувши на них ви відчуєте мурашки по шкірі.
Відзначимо, що шанувальники футболу вибухнули і почали скандувати ЗСУ відразу після голу, який забили наші футболісти.
Тепер за право зіграти на ЧС-2022 збірна України зустрінеться з національною командою Уельсу. Ця гра відбудеться 5 червня.
Відзначимо, що це був справжній перфоманс від уболівальників, які підтримали Україну.
До речі, наші захисники теж переживали за перемогу команди на матчі в Шотландії.
У ролику ви можете побачити, як підтримують команду військові під Харковом.
Як ми раніше писали, Зеленський привітав збірну України з перемогою в матчі проти Шотландії.