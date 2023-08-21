З/п 75 тысяч и без опыта. 10 лучших вариантов работы для студентов в Киеве

Курьер

В обязанности входит доставка различных товаров с возможностью самостоятельно решать, когда доставлять. Кроме того, с собой нужно иметь паспорт и водительские права по техпаспорту. Также от мужчин военный билет или приписное не требуется.

Заработная плата до 50 000 гривен.

Оператор call-центра

На этой вакансии требуется менеджер по продажам, который будет работать с товарами для дома. От кандидата требуют способность быстро учиться, направленность на результат и энергичность.

Заработная плата от 20 000 до 60 000 гривен.

Продавец-консультант

Основная задача кандидата на эту должность - консультация клиентов продукции в магазинах-партнерах Glo, IQOS и других.

Нужно регистрировать девайсы в CRM-системе (управление отношениями с клиентами), помогать им с выбором продукта, предоставлять профессиональные консультации по использованию и поддержкедевайсов, и объяснять преимущества продуктов этой компании. Работодатель отмечает, что опыт работы в продажах или в сфере обслуживания клиентов будет преимуществом, но они готовы взять на работу студентов без опыта.

Заработная плата предлагается почасово, 120 гривен за один рабочий час и бонусы за продажи. Также рабочий график согласовывается лично.

Заработная плата от 20 000 до 50 000 гривен.

Риелтор по аренде недвижимости

Работник будет общаться с клиентами, проводить показы квартир. Сотрудник должен иметь, по меньшей мере, базовые навыки ведения переговоров.

Заработная плата от 25 000 до 65 000 гривен.

Финансовый консультант

В обязанности работника входит поиск клиентов на продукты страховых компаний, анализ потребности клиента, подбор программы и сопровождение клиента в вопросах получения выплат от страховых компаний.

Заработная плата от 30 000 до 60 000 гривен.

Оператор агродрона

В требованиях к этой вакансии указывается обязательный опыт управления дроном. Также нужно иметь знание технических характеристик, эксплуатации БПЛА. От кандидата также требуется удостоверение водителя категории В и обязательный опыт вождения.

Заработная плата от 30 000 до 60 000 гривен.

Менеджер по продажам

Ключевыми функциями сотрудника будут заключение договоров на ремонтные услуги, поиск партнеров и клиентов, создание и ведение клиентской базы и отчетности через CRM-систему.

Заработная плата от 25 000 до 75 000 гривен.

Телеведущая / ведущая

Среди обязанностей - работа на съемочной площадке, работа в многоязычной сфере, рабочий день 12 часов. Также среди требований к кандидатам опыт работы в коллективе, правильное произношение, грамотность и знание иностранных языков.

Заработная плата от 30 000 до 50 000 гривен.

Персональный тренер

Основными обязанностями в этой должности являются предоставление индивидуальных консультаций клиентам по вопросам фитнеса и здорового образа жизни, проведение индивидуальных тренировок согласно разработанным программам, мониторинг прогресса клиентов и коррекция тренировочных программ в соответствии с результатами.

Также среди требований следует знать основы фитнеса.

Уровень образования для этой должности - незаконченное спортивное высшее.

Заработная плата от 20 000 до 50 000 гривен.

Эксперт по недвижимости

Нужно производить поиск и привлекать новых клиентов, заинтересованных в аренде или покупке элитного жилья.

Также нужно проводить переговоры и заключать соглашения с потенциальными клиентами, делать обзоры недвижимости и давать рекомендации клиентам.

Вести документацию и обеспечивать правильное оформление сделок.