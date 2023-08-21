З/п 75 тысяч и без опыта. 10 лучших вариантов работы для студентов в Киеве

В сентябре школьники и студенты пойдут на обучение. Это значит, что уже в первый месяц осени многие первокурсники столкнутся с небольшими стипендиями и дорогой жизнью в столице. Многие абитуриенты сразу же начнут искать нормальнe. оплачиваемую работу и где не нужен будет опыт.
Такие вакансии появляются на разных сайтах по поиску работы. Мы проанализировали их и рассказываем, на какие специальности можно устроиться студентам даже без опыта работы, но на приличные деньги, прямо сегодня.
В обязанности входит доставка различных товаров с возможностью самостоятельно решать, когда доставлять. Кроме того, с собой нужно иметь паспорт и водительские права по техпаспорту. Также от мужчин военный билет или приписное не требуется.
На этой вакансии требуется менеджер по продажам, который будет работать с товарами для дома. От кандидата требуют способность быстро учиться, направленность на результат и энергичность.
Основная задача кандидата на эту должность - консультация клиентов продукции в магазинах-партнерах Glo, IQOS и других.
Нужно регистрировать девайсы в CRM-системе (управление отношениями с клиентами), помогать им с выбором продукта, предоставлять профессиональные консультации по использованию и поддержкедевайсов, и объяснять преимущества продуктов этой компании. Работодатель отмечает, что опыт работы в продажах или в сфере обслуживания клиентов будет преимуществом, но они готовы взять на работу студентов без опыта.
Заработная плата предлагается почасово, 120 гривен за один рабочий час и бонусы за продажи. Также рабочий график согласовывается лично.
Работник будет общаться с клиентами, проводить показы квартир. Сотрудник должен иметь, по меньшей мере, базовые навыки ведения переговоров.
В обязанности работника входит поиск клиентов на продукты страховых компаний, анализ потребности клиента, подбор программы и сопровождение клиента в вопросах получения выплат от страховых компаний.
В требованиях к этой вакансии указывается обязательный опыт управления дроном. Также нужно иметь знание технических характеристик, эксплуатации БПЛА. От кандидата также требуется удостоверение водителя категории В и обязательный опыт вождения.
Ключевыми функциями сотрудника будут заключение договоров на ремонтные услуги, поиск партнеров и клиентов, создание и ведение клиентской базы и отчетности через CRM-систему.
Среди обязанностей - работа на съемочной площадке, работа в многоязычной сфере, рабочий день 12 часов. Также среди требований к кандидатам опыт работы в коллективе, правильное произношение, грамотность и знание иностранных языков.
Основными обязанностями в этой должности являются предоставление индивидуальных консультаций клиентам по вопросам фитнеса и здорового образа жизни, проведение индивидуальных тренировок согласно разработанным программам, мониторинг прогресса клиентов и коррекция тренировочных программ в соответствии с результатами.
Также среди требований следует знать основы фитнеса.
Уровень образования для этой должности - незаконченное спортивное высшее.
Нужно производить поиск и привлекать новых клиентов, заинтересованных в аренде или покупке элитного жилья.
Также нужно проводить переговоры и заключать соглашения с потенциальными клиентами, делать обзоры недвижимости и давать рекомендации клиентам.
Вести документацию и обеспечивать правильное оформление сделок.
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