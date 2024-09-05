Ювелирные украшения потеряли блеск: 5 способов почистить золото в домашних условиях

Мыльный раствор

Такой способ чистки будет самым легким и безопасным для ваших украшений. Он подходит для очищения украшений с камнями и без них.

В стакане воды нужно растворить 1 ч. л. жидкого мыла или моющего средства для посуды. Оставьте в нем украшение на 20-120 мин. Затем золотое изделие можно осторожно протереть мягкой щеточкой, предварительно смочив ее в этом же мыльном растворе. Промойте водой и просушите.

Раствор с добавлением аммиака

Такое средство больше подходит для очистки золотых изделий с камнями. Особенно хорошо помогает очищать украшения с бриллиантами.

В стакане теплой воды смешайте примерно по 1 ч. л. жидкого мыла и нашатырного спирта (аммиака). Опустите золотое украшение в раствор на 1-2 часа. Затем осторожно протрите изделие мягкой щеточкой. Промойте водой и просушите.

Столовый уксус

Еще один простой вариант для чистки золота. Этот метод подходит исключительно для украшений из желтого или красного золота без драгоценных камней.

Смешайте 9% уксус с водой в пропорции 1:1 и поместите в него украшения на 30-40 мин. Затем тщательно промойте их водой и просушите.

Солевой раствор

Такой способ чистки обычно используется для украшений с камнями, так как помогает хорошо промыть места крепления.

В стакане воды растворите 2-3 ст. л. поваренной соли. Важно растворить соль полностью, чтобы мелкие дольки не поцарапали поверхность изделия. Золотое украшение опустите в раствор на 8-10 часов. С помощью мягкой щетки почистите изделие, промойте чистой водой и просушите.

Зубная паста

Это быстрый и удобный способ чистки золотых украшений как с камнями, так и без них.

Небольшое количество зубной пасты нанесите на салфетку из микрофибры или замши, и легкими круговыми движениями потрите украшение. Промойте изделие чистой водой, хорошо просушите и натрите мягкой сухой тканью.