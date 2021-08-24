Ющенко розповів про стан Кравчука, у якого була операція на серці
Віктор Ющенко розповів про стан здоров'я першого президента України Леоніда Кравчука, який переніс операцію на серці. За словами третього президента, 87-річний Кравчук сильний і бореться.
Про це він розповів в коментарі УНІАН.
"Бореться ... Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, - я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й все", - сказав Ющенко.
Зазначимо, про операцію на серці стало відомо 29 червня. У пресі з'явилася інформація, що хірургічне втручання пройшло успішно, і Кравчук відновлюється в клініці. Також йшлося про те, що операція була планова.
Пізніше стало відомо, що стан Леоніда Кравчука погіршився. При цьому його рідні заборонили лікарям будь-що коментувати. Колишнього президента під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.
Це не перша операція на серці для Леоніда Макаровича. У 2017 кардіологи провели йому стентування серця.
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