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Ющенко розповів про стан Кравчука, у якого була операція на серці

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Вівторок 24 серпня 2021 17:52
Ющенко розповів про стан Кравчука, у якого була операція на серці Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Роман Мирончук

Віктор Ющенко розповів про стан здоров'я першого президента України Леоніда Кравчука, який переніс операцію на серці. За словами третього президента, 87-річний Кравчук сильний і бореться.

Про це він розповів в коментарі УНІАН.

"Бореться ... Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, - я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й все", - сказав Ющенко.

Зазначимо, про операцію на серці стало відомо 29 червня. У пресі з'явилася інформація, що хірургічне втручання пройшло успішно, і Кравчук відновлюється в клініці. Також йшлося про те, що операція була планова.

Пізніше стало відомо, що стан Леоніда Кравчука погіршився. При цьому його рідні заборонили лікарям будь-що коментувати. Колишнього президента під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів.

Це не перша операція на серці для Леоніда Макаровича. У 2017 кардіологи провели йому стентування серця.

Ми також писали про те, що відома російська співачка МакSим заново вчиться ходити після коми, в якій вона пролежала місяць. За час хвороби вона сильно схудла і зараз важить трохи більше ніж 30 кілограмів.

МакSим перебуває вдома, але ходити їй допомагає лікар. У неї пошкоджені легені, тому їй важко дихати. Про те, щоб повернуться на сцену мови поки не йде.

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