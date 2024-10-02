Юрий Ткач обвенчается с женой после 10 лет брака: перед этим пара была на грани развода

По словам артиста, они с женой некоторое время находились на грани развода, дойдя, признался Юрий, "практически до дна".

Однако для пары было важно сохранить свою семью. Они обратились за помощью к психотерапевтам, активно занимались духовными практиками и медитацией. В итоге эти усилия принесли свои плоды - супругам удалось найти взаимопонимание.

Юрий Ткач с женой и дочерью (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

"У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни, через один из таких мы...Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло! Накопилось вопросов, проблем, замалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", - поделился Ткач.

Кроме того, пара намерена еще больше укрепить свои отношения через церковный брак. Однако точная дата венчания пока что неизвестна. По словам Юрия Ткача, эта дата сама найдет их.

Напомним, Юрий Ткач женился на любимой жене в 2014 году - в конце февраля этого года знаменитости отметили 10 лет супружеской жизни. До заключения брака они встречались еще несколько лет.

К слову, через два года после бракосочетания в звездной семье появилась на свет дочь Лиза.