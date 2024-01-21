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Как оформить декрет в 2024 году и что для этого нужно: инструкция

Украина, Воскресенье 21 января 2024 09:17
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Как оформить декрет в 2024 году и что для этого нужно: инструкция Фото: украинцам объяснили, как оформить декрет в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Декретный отпуск может оформить любая женщина. Основанием для оформления декрета является листок нетрудоспособности (е-больничный).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Длительность отпуска в связи с беременностью и родами составляет 126 дней (70 календарных дней до родов и 56 дней после). При осложненных родах или рождении двух или более детей продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней.

Е-больничный обычно выдается с 30 недель беременности. Исключение являются женщины-чернобыльцы, которые могут уйти в декретный отпуск с 27 недель беременности.

Как уйти в отпуск и получить выплаты

Выплата декретных проводится единовременно за весь период отпуска. Обратиться для получения выплат можно не позднее чем через шесть месяцев со дня окончания отпуска.

Сумма отпускных рассчитывается бухгалтерией предприятия и зависит от двух показателей: среднедневной заработной платы и количества календарных дней декретного отпуска.

Необходимые документы:

  • заявление с указанием даты начала отпуска;

  • листок нетрудоспособности.

Женщины, работающие по совместительству, имеют право получить пособие по беременности и родам от обоих работодателей.

Необходимые документы:

  • заявление с указанием даты начала отпуска;

  • копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы;

  • справка о доходах по основному месту работы.

Напомним, ранее мы объясняли, сколько получают родители при рождении ребенка и как оформить выплаты онлайн.

Также РБК-Украина писало, как оформить свидетельство о рождении ребенка онлайн.

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