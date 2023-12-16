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Юрист объяснил, нужно ли 17-летним парням дополнительные разрешения для выезда за границу

Могут ли 17-летние парни беспрепятственно выезжать за границу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Украине распространяется информация, что 17-летние парни не могут пересечь границу, пока не предоставят какие-то специальные разрешения от ТЦК и СП. Но действительно ли им нужен этот документ для выезда из Украины?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Владимира Крекотня в Instagram.

Имеют ли право 17-летние парни беспрепятственно пересекать границу

"Семнадцатилетние ребята имеют безусловное право на беспрепятственное пересечение государственной границы во время военного положения независимо от того, сколько времени осталось до 18-летия", - говорит адвокат.

Он также добавляет, что этому не может помешать то, что парень состоит на военном учете в ТЦК и СП.

"По состоянию на сегодняшний день, отсутствуют какие-либо инициативы, которые были бы призваны снизить возраст, с которого действует запрет на пересечение границы для мужчин. В случае, если пограничник отказывает в пересечении границы парню, не достигшему 18-ти лет, такой отказ является незаконным" и должен быть обжалован", - отмечает Крекотень.

Также он отмечает, что желательно пытаться пересечь границу не за неделю до 18-летия, поскольку время обжалования займет оставшиеся дни и все это теряет смысл.

"Если нужно, пересекайте границу заранее, хотя бы за пару месяцев до совершеннолетия, тогда, в случае отказа, у вас будет достаточно времени, и на обжалование, и на пересечение границы после этого", - советует юрист.

 

Добавим, что иногда пограничники действительно не выпускают 17-летних юношей из Украины. Они пользуются постановлением, которое уменьшило возраст, когда нужно вставать на военный учет. Теперь ребята должны становиться на него с 16 лет. И, соответственно, не только встать на учет, но и получить приписное. Если юноша не стал на учет, то его могут задержать на некоторое время в Украине.

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