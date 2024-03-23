Юрист объяснила, кто может устроиться на работу без военного билета

Кто может трудоустроиться без военного билета

"Устроиться на работу и поступить на обучение теперь можно только при наличии военно-учетного документа. Исключение сделали только для женщин-медиков и фармацевтов, которые могут устроиться на работу без предоставления этого документа до 2026 года", - говорит адвокат Мария Левченко.

В январе этого года вступило в силу постановление кабмина, устанавливающее новые правила ведения военного учета на предприятиях. Требование фиксировать военнообязанных работников было и раньше, однако к этому постановлению прилагается только обязанность, которую можно предъявить еще и на портале "Дія".

Что нужно учесть работодателям

"Был убран пробел, который не четко прописывал условия по поводу обязанности руководителей предприятий, организаций доводить до своих работников под подпись приказы о том, что конкретного работника вызывают в ТЦК и СП для сверки военно-учетного документа", - объясняет юрист.

Для работодателей это означает, что теперь нужно иметь человека, который будет целенаправленно заниматься ведением военного учета и должен обязательно проходить повышение квалификации.

"Также работодателю четко прописана обязанность до 7 дней после принятия конкретного человека на работу или соответственно увольнения, завершения обучения и так далее передавать эти данные в ТЦК", - говорит Левченко.

Для ФЛП в этом постановлении не прописано никаких требований, однако это не означает, что не будет проверок ФЛП по ведению военного учета.

Что это значит для работников

"Для обычных работников это означает, что работодатель может уволить своего работника, если тот не будет своевременно обновлять свои данные военного учета в ТЦК, и работодатель не может взять на работу такого работника", - говорит юрист.

Левченко отмечает, что нужно обновлять военно-учетные данные, как работникам на основном месте работы, так и по совместительству.