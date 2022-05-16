Юрист пояснив, чи законно продовжувати воєнний стан більше трьох разів

Воєнний стан в Україні буде діяти щонайменше до 25 травня 2022 року. Однак, чи законно, щоб президент Володимир Зеленський більше трьох разів підписував закон про продовження режиму.

Чи можуть знову продовжити воєнний стан

За його словами, в Законі України "По правовий режим воєнного стану" немає ніяких обмежень по термінах його введення. Тому стан може тривати рівно стільки, скільки існує загроза Україні.

Також юрист додав, що воєнний стан може діяти, як на всій території країни, так і на окремих її місцевостях. Тобто після 25 травня за поданням президента може бути припинений воєнний стан в деяких областях.

Як відомо, під час воєнного стану за законом заборонено залишати країну військовозобов'язаним, а також чоловікам у віці від 18 до 60 років. Однак, є категорії осіб, яким дозволяється покинути межі країни.

Хто має право виїхати за кордон