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Виїзд студентів за кордон в умовах воєнного стану: що потрібно знати

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 07:30
Виїзд студентів за кордон в умовах воєнного стану: що потрібно знати Фото: студенти можуть виїхати за кордон в умовах воєнного стану (facebook.com.ntuu.kpi)
Автор: Олександр Білоус

Студенти призовного віку, що навчаються в закладах освіти за межами України під час воєнного стану можуть виїжджати за кордон для продовження навчання. Мінреінтеграції спільно з Генштабом ЗСУ та Держприкордонслужбою підготували роз'яснювальну інфографіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначається в повідомленні, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають, зокрема, здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Для перетину кордону студенту необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем прописки (обліку) та отримати:

  • відповідний запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією);
  • дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки

При перетині кордону при собі необхідно мати:

  • документ, що надає право на перетинання держкордону;
  • документ, що підтверджує навчання в закладі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном;
  • дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного центру комплектування та соціальної підтримки.
  • військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією).

Виїзд студентів за кордон в умовах воєнного стану: що потрібно знати

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про доступні програми міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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