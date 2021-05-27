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У Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР: "діти термінатора"

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Київ, Четвер 27 травня 2021 12:05
У Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР: "діти термінатора" У Києві Підлітки на самокатах порушують ПДР (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві останнім часом електросамокати здобули небувалу популярність. Але не всі люди розуміють, як ними можна користуватися. Багато нехтують правилами дорожнього руху, а також своєю безпекою. Так, наприклад, підлітки катаються на самокатах втрьох.

Це показали на відео Києва Оперативного у Facebook.

Так, на Контрактовій площі відразу три підлітки встали на самокат.

Не відстають від них і молоді люди в центрі Києва - на бульварі Тараса Шевченка. Вони також "розсікають" на самокаті втрьох.

У коментарях українці активно коментують дії неповнолітніх.

  • Я уявляю які будуть пенсіонери 21 століття. Раніше на лавочках кістки перемивали, зараз в Київ оперативному.
  • Добре що по тротуару!
  • Економія повинна бути економною.
  • Самокатчики вже таксують! Болт на самокаті?
  • Тригада!\
  • Діти термінатора

Як ми раніше писали, мама дитини, яку у Львові збили на електросамокаті вимагає обмеження швидкості для такого транспорту.

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