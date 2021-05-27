У Києві підлітки на електросамокатах грубо порушують ПДР: "діти термінатора"
У Києві Підлітки на самокатах порушують ПДР (колаж РБК-Україна)
У Києві останнім часом електросамокати здобули небувалу популярність. Але не всі люди розуміють, як ними можна користуватися. Багато нехтують правилами дорожнього руху, а також своєю безпекою. Так, наприклад, підлітки катаються на самокатах втрьох.
Це показали на відео Києва Оперативного у Facebook.
Так, на Контрактовій площі відразу три підлітки встали на самокат.
Не відстають від них і молоді люди в центрі Києва - на бульварі Тараса Шевченка. Вони також "розсікають" на самокаті втрьох.
У коментарях українці активно коментують дії неповнолітніх.
- Я уявляю які будуть пенсіонери 21 століття. Раніше на лавочках кістки перемивали, зараз в Київ оперативному.
- Добре що по тротуару!
- Економія повинна бути економною.
- Самокатчики вже таксують! Болт на самокаті?
- Тригада!\
- Діти термінатора
Як ми раніше писали, мама дитини, яку у Львові збили на електросамокаті вимагає обмеження швидкості для такого транспорту.