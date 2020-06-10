Юридичний бумеранг: як мережа відреагувала на підозру Порошенку

Петру Порошенку оголосили про підозру у ГБР (Державне бюро розслідувань) 10 червня за дорученням генпрокурора Ірини Венедиктової. Народний депутат від партії "Європейська солідарність", п'ятий президент України відмовився від участі в допиті та в супроводі адвокатів і політиків відправився на зустріч до глави ГПУ.

Відео стрім під Офісом Генпрокурора опубліковано на Facebook-сторінці "ЄС".

Річ у тім, що екс-президент наполягає на незаконності оголошення йому підозри, бо документ йому повинна була вручити особисто генпрокурор. Таким чином він наголошує, що підозру вручено не було.

Сама ж Венедиктова заявляє, що якщо її дії розцінюються як незаконні, то вони можуть бути оскаржені.

На сайті ГРБ повідомляють, що, за даними слідства, Порошенко підозрюється в тому, що в 2018 році схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення нею влади та службових повноважень (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Зазначимо, що Бюро розслідує понад 13 кримінальних проваджень, у яких Петро Порошенко є свідком. Колишнього главу держави вже неодноразово викликали на допит. Тепер слідчі готують клопотання про обрання запобіжного заходу нардепу.

Однопартійці Порошенка та інші політики, громадські діячі та прості українці жваво відреагували на сьогоднішню ситуацію з підозрою Порошенку.

Нардеп від "ЄС" Олег Гончаренко розповів у Facebook, що прийшов разом з колегами на акцію протесту під ДБР, щоб підтримати Порошенка.

"Зеленський та його команда вже не перший раз "ліплять" справу по Вікіпедії, при цьому їм абсолютно все одно на те, що економіка і промисловість стрімко падають", - написав депутат і записав на відео свій виступ.

Відео: Гончаренко під офісом ДБР висловився щодо підозри Порошенку

Деякі вбачають у нинішній підозрі Порошенку виключно політичне підґрунтя і висловлюють припущення, що подібний "бумеранг" через деякий час повернеться і до представників чинної влади.

Про це написав у своєму Facebook колишній депутат Борислав Береза із посиланням на відомого адвоката, політика Сергія Власенка (захищав раніше екс-прем'єра Юлію Тимошенко).

"Мій добрий приятель Сергій Власенко, який є для мене авторитетом і експертом у питанні юриспруденції, щиро вірить у силу "юридичної бумеранга". Він навів приклад, як цей бумеранг, запущений раніше, тепер повертається до Петра Порошенка. І я розумію, що Зеленського з його оточенням обов'язково повернеться той же бумеранг. І розумію, як вони будуть тоді щиро засмучені та передбачаю, що будуть вони голосно обурюватися.

Єдине, що мене дивує в цій історії, так це те, що ніхто у владі не хоче робити висновки, не хоче діяти виключно в правовому полі та не готовий працювати виключно в рамках своїх повноважень. Весь час з порушеннями. І кожен думає, що до нього бумеранг не повернеться. Так може там і справді там пороблено?", - йдеться в публікації.

Фото: скрін поста facebook.com/borislav.bereza

Сам Порошенко також виступив перед присутніми, зробив заяву про те, що підозра йому не було вручено, та докладно розповів про ситуацію.

"Наша позиція - підозру не вручили, тому що згідно з КПК це повинен робити генпрокурор або керівник САП, а не хтось невідомо хто", - наголосив нардеп.

Відео: Порошенко прокоментував підозра ДБР

Користувачі інтернету, коментуючи підозру Порошенку, мають полярні позиції щодо ситуації та висловлюються, - часто досить емоційно - виходячи з власних політичних поглядів. Пишуть про можливу "розправу" і політичні переслідування, а ось скептики бачать у всьому тривалу "показуху".

Виявляється, Порох є головним ворогом України, а "риги", через яких у нас відбулося дві революції та війна з Мордором - типу не у справах...

Нехай Володько готується отримати термін за схиляння генпрокурора до перевищення повноважень!

Може все-таки закриють? Або як завжди показуха?

Сантабарбара.

Фот: скрін facebook.com/www.rbc.ua

Нагадаємо, що кілька днів тому адвокати Порошенка оскаржили в суді дії генпрокурора і зажадали відводу слідчих ДБР.

Раніше повідомлялося, що на початку грудня 2019-го ДБР почало розслідування можливої державної зради Порошенка під час підписання Мінських угод.