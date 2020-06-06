Адвокати Порошенка оскаржили в суді дії генпрокурора та вимагають відводу слідчих ДБР

Фото: Ігор Головань (прес-служба)

За словами адвоката, у п’ятницю не відбулося засідання, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження

Адвокати п’ятого президента, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка оскаржують у суді бездіяльність генерального прокурора Ірини Венедіктової через те, що Офіс генпрокурора досі не відреагував на заяви про кримінальні правопорушення, подані після незаконного силового захоплення ДБР Музею Гончара.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Офіс генерального прокурора працює ночами, коли треба зареєструвати щось корисне для держави-агресора чи політичних переслідувань опозиції. А коли мова про притягнення до відповідальності знахабнілих слідчих і оперативників ДБР, які здійснили збройний напад на Музей Івана Гончара і незаконний обшук музею, прокурори ентузіазму не демонструють", - написав Головань.

Адвокат також зазначив, що п’ять заяв про кримінальні правопорушення (зловживання владою та службовим становищем, незаконне проникнення до володіння особи з метою обшуку, службове підроблення, перешкоджання діяльності депутатів, журналістів та адвокатів) Офіс генерального прокурора отримав ще 3 червня.

"Встановлені законом 24 години давно минули. Оскаржили бездіяльність Генерального прокурора до суду", - додав адвокат.

За його словами, спрямували до суду й заяви про відвід слідчих ДБР, що здійснили незаконний обшук, а тепер блокують виставку колекції картин, що належить сім’ї Порошенків.

Головань також зазначив, що судове засідання про розгляд апеляції на ухвалу Печерського суду про арешт картин у п’ятницю не відбулося, оскільки слідчі не надали суду матеріали провадження.

"Тому на додачу до відводу слідчих, щоб захистити працівників Музею Івана Гончара, направили до суду заяву про роз’яснення ухвали слідчого судді. Хай суддя пояснить, чи може музей дозволити відвідувачам побачити арештовані внаслідок незаконного обшуку картини", - резюмував Головань.

Нагадаємо, 26 травня спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

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Автор: РБК-Україна