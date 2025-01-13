Таро-гороскоп на неделю. Кто должен сделать судьбоносный выбор, а кому улыбнется удача

Неделя, которая продлится с 13 по 19 января, начнется с первого Полнолуния в году , которое пройдет в знаке Рака. Оно принесет с собой мощный заряд эмоций, чувствительности и интуиции. Рак, как знак, связанный с домом, семьей и внутренним миром, может обострить переживания, помочь заглянуть внутрь себя и обратить внимание на то, что действительно важно.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

На этой неделе вы должны принять решение, которое до сих пор откладывали. Возможно, Овны будут ощущать внутренний конфликт или сомнения, что не свойственно их решительному характеру. Однако обстоятельства требуют определенности.

Постоянное промедление лишь удерживает вас в состоянии стагнации - доверьтесь своей интуиции и сделайте наконец-то выбор. Движение вперед - всегда лучше, чем страх перед неизвестностью.

Телец

Тельцам следует готовиться к переменам. Перемены не всегда легко принять, особенно представителям этого зодиакального созвездия, которые ценят стабильность и уверенность.

Но помните, что перемены - это естественная часть жизни. Лучший путь - пройти через них с внутренним спокойствием и уверенностью, что это временно. Постепенно вы обретете ясность и сможете предпринять шаги к укреплению своей стабильности. Доверьтесь процессу и продолжайте двигаться вперед.

Близнецы

Близнецы с 13 по 19 января задумаются об искренности второй половинки или близких. Однако эти страхи не имеют под собой реальной основы.

Вместо того чтобы терзать себя воображаемыми страхами, направьте свою энергию на заботу и внимание на тех, кого вы любите. Сделайте что-то особенное: устройте свидание, приготовьте ужин, вручите небольшой подарок, скажите теплые слова, принесите кофе утром или запланируйте совместное событие. Помните, вас ценят и любят, больше, чем вы думаете.

Рак

Представители этого знака Зодиака могут вспомнить о своих давних поступках или потерях, о которых они ранее сожалели.

Эта неделя дает вам шанс окончательно разобраться со старой раной. Вы уже достаточно мудры и отстранены, чтобы взглянуть на ситуацию свежим взглядом, найти в ней урок или смысл, которое поможет вам в настоящем. Иногда нужно вернуться назад, чтобы с уверенностью двигаться вперед.

Лев

Львы на этой неделе сосредоточатся на карьере. И если вы начнете сомневаться в себе, помните: вы уже на правильном пути, и все идет так, как должно.

Если вы хотите что-то изменить, это в ваших руках. Достаточно принять несколько свежих решений, чтобы трансформировать эту сферу жизни. Найдите время, чтобы спокойно обдумать свои цели, составить четкий план действий и двигаться к ним уверенно.

Дева

Девы, которые и так требовательны к себе, на этой неделе могут еще больше заниматься самокритикой. Прекратите так делать.

Вместо этого окружите себя поддерживающими и вдохновляющими вещами: слушайте музыку, используйте аффирмации, займитесь активностью, проведите время с друзьями или просто побалуйте себя чем-то приятным. Научитесь быть к себе добрым, терпеливым и сострадательным. Вы - самый ценный ресурс в своей жизни, и заслуживаете любви и уважения, в первую очередь от себя.

Весы

Весы любят иметь множество вариантов и анализировать их, превращая этот процесс в искусство.

В это Полнолуние перед вами может встать необходимость сделать выбор и сосредоточиться на чем-то одном, что вызывает беспокойство. Но не переживайте: каждый выбор открывает новые возможности. Вместо того чтобы видеть это как закрытие дверей, воспринимайте как открытие новых горизонтов. Решительность даст вам свободу двигаться вперед.

Скорпион

У Скорпионов с 13 по 19 января может состояться событие, связанное с завершением какого-то дела или отношений. Возможно, вы сами инициировали этот конец, но теперь начинаете волноваться о том, какие последствия он принесет.

Не пугайтесь! Вы - прирожденный феникс, мастер трансформации и возрождения. Закончить что-то - значит создать пространство для нового, и в этом вы находите свою силу. Доверьтесь себе, сохраняйте оптимизм и смело смотрите вперед. Помните, что лучшее всегда ждет впереди.

Стрелец

Стрельцы могут осознать на этой неделе, что больше времени уделяли своим слабостям, веселью и развлечениям, чем работе, и почувствовать, что пришло время восстановить баланс.

Не тратьте энергию на чувство вины - оно ничего не решает. Вместо этого примите ситуацию, сделайте выводы и начните с чистого листа. Внесите небольшие изменения, чтобы вернуть гармонию в свою жизнь.

Козерог

Козероги столкнутся с некой неуверенностью по поводу новой цели, которую хотят достичь. Помните, что учиться, находить решения на ходу и адаптироваться - это естественная часть любого начинания.

Вместо того чтобы бесконечно обдумывать, сделайте первый шаг. Эта цель, вероятно, долгосрочная, а значит, у вас будет достаточно времени для экспериментов, ошибок, перезапусков и прогресса. Она может касаться здоровья, благополучия, работы или дома.

Водолей

Водолеи на этой неделе должны сосредоточиться на мечте, которую хотят осуществить в ближайшем будущем.

Сосредоточьтесь на действиях, а не на тревогах. Настройте себя на позитивное мышление и веру в успех, потому что это создаст нужную энергию, чтобы привлечь возможности, удачу и ресурсы, необходимые для реализации вашей мечты. Помните, беспокойство только тормозит прогресс, так что отпустите его и двигайтесь вперед с уверенностью.

Рыбы

Рыбам необходимо все свои силы направить на решение проблемы, о которой давно известно. Не переживайте - у вас все под контролем! Вы обладаете достаточной силой и способностью справляться не только с этой задачей, но и с множеством других.

Карта Таро, которая выпала вам, - это знак того, что проблема решится быстрее, чем вы ожидаете, стоит только сосредоточиться и направить свою энергию на ее решение. Смело беритесь за дело - все окажется проще, чем кажется!