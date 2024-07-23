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Вселенная осчастливит лишь три знака Зодиака. Ждите хороших новостей

Вторник 23 июля 2024 06:26
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Вселенная осчастливит лишь три знака Зодиака. Ждите хороших новостей Какие знаки Зодиака оставят все плохое в прошлом (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже во вторник представители трех знаков Зодиака получат повод для радости. Вселенная решила осчастливить их прекрасными новостями.

Каким знакам Зодиака очень повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Spiritualify.

Близнецы

Судьба готовит для вас немало сюрпризов. Доверьтесь своему "шестому чувству", вы точно не ошибетесь, если прислушаетесь к интуиции. Как только вы начнете делать не то, что требуют другие, а то, что нужно именно вам, все начнет меняться.

Готовьтесь к хорошим новостям. Вас ждут большие успехи на работе, налаживайте отношения с коллегами и не стыдитесь своих же успехов.

Рак

Во вторник вы ощутите прилив бодрости и сил. В какой-то момент может показаться, что вы сможете сорвать с неба все звезды. И в чем-то это правда, у вас действительно хватит энергии на грандиозные свершения.

И если вы ждете знака, то внимательно осмотритесь. Скорее всего, прямо у вас под носом уже есть прекрасные новости, которые вы почему-то не замечаете. Позвольте чудесам привести вас к счастью.

Скорпион

Ваша мечта уже вот-вот превратится в реальность. И во вторник вы получите возможность оставить все самое плохое в прошлом. Обязательно воспользуйтесь им, ведь такие шансы даются нечасто.

Не теряйте надежду и продолжайте бороться за свое счастье. Вселенная даст сигнал, благодаря которому вы поймете, что уже у цели. И это будет хорошей новостью, которую вам озвучит кто-то из близких людей.

К слову, ранее уже появился Таро-гороскоп на 23 июля.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака самые подлые.

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