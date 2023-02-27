Угрожали даже убить. Под Киевом женщина с сожителем пытали малолетних детей
Под Киевом задержали женщину и ее сожителя, которых подозревают в изнасиловании и пытках трех малолетних детей. Пара издевались над детьми возраста 3, 5 и 11 лет и угрожала им убийством.
Об этом сообщает Офис главного прокурора в Telegram.
Что известно о преступлении
По данным следствия, дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали пищу, вместо этого заставляли есть фекалии. Малышей часто наказывали, ставили на колени и заставляли держать руки, поднятыми вверх. Женщина угрожала детям убийством и закрывала им рот тряпкой, чтобы соседи не слышали плача.
Сожители злоупотребляли спиртным и часто устраивали ссоры, которые перерастали в драку. Это все происходило на глазах детей.
Также правоохранители отмечают, что мать показывала детям свои половые органы и совершала сексуальное насилие над ними.
Какое наказание грозит преступникам
Полиция направила в суд ходатайство об избрании женщине и ее сожителю предупредительных мер.
Детей изъяли из семьи, сейчас они находятся на попечении патронатных служб.
Паре сообщили о подозрении по фактам домашнего насилия, пытках, угрозах убийством, передаче малолетних для эксплуатации, изнасилования, сексуального насилия, развращении детей и злостного не исполнения обязанностей по уходу за детьми.
Сейчас идет досудебное расследование. О том, какие конкретные сроки грозят заключенным, правоохранители пока не сообщают.
Задержанная пара, которую подозревают в насилии над детьми (фото: Офис главного прокурора/Telegram)
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