ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угрожали даже убить. Под Киевом женщина с сожителем пытали малолетних детей

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 февраля 2023 15:18
Угрожали даже убить. Под Киевом женщина с сожителем пытали малолетних детей Полиция задержала пару, которая пытала малолетних детей (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом задержали женщину и ее сожителя, которых подозревают в изнасиловании и пытках трех малолетних детей. Пара издевались над детьми возраста 3, 5 и 11 лет и угрожала им убийством.

Об этом сообщает Офис главного прокурора в Telegram.

Что известно о преступлении

По данным следствия, дети проживали в антисанитарных условиях. Им не давали пищу, вместо этого заставляли есть фекалии. Малышей часто наказывали, ставили на колени и заставляли держать руки, поднятыми вверх. Женщина угрожала детям убийством и закрывала им рот тряпкой, чтобы соседи не слышали плача.

Сожители злоупотребляли спиртным и часто устраивали ссоры, которые перерастали в драку. Это все происходило на глазах детей.

Также правоохранители отмечают, что мать показывала детям свои половые органы и совершала сексуальное насилие над ними.

Какое наказание грозит преступникам

Полиция направила в суд ходатайство об избрании женщине и ее сожителю предупредительных мер.

Детей изъяли из семьи, сейчас они находятся на попечении патронатных служб.

Паре сообщили о подозрении по фактам домашнего насилия, пытках, угрозах убийством, передаче малолетних для эксплуатации, изнасилования, сексуального насилия, развращении детей и злостного не исполнения обязанностей по уходу за детьми.

Сейчас идет досудебное расследование. О том, какие конкретные сроки грозят заключенным, правоохранители пока не сообщают.

Угрожали даже убить. Под Киевом женщина с сожителем пытали малолетних детейУгрожали даже убить. Под Киевом женщина с сожителем пытали малолетних детейЗадержанная пара, которую подозревают в насилии над детьми (фото: Офис главного прокурора/Telegram)

Ранее мы рассказывали о том, что в Виннице задержали рецидивиста, который вербовал заключенных в Украине в ПИК "Вагнер".

Читайте также о том, что полиция задержала организаторов пьяных вечеринок, на которых изнасиловали девушек.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция