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Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: "закохуюся у тебе щодня"

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 11:45
Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: "закохуюся у тебе щодня" Юля Мендель і Павло Кухта (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

14 лютого, у День святого Валентина, Юлія Мендель вперше показала свого коханого чоловіка, про роман з яким стало відомо у листопаді минулого року.

Милі фото у форматі love story - під пісню Без тебе мене нема гурту Океан Ельзи - журналістка показала у своєму Instagram.

"Make Love, Not War. Закохуюся у тебе щодня… Ми в Києві. Віримо у Мир та Любов!" - підписала світлини Мендель.

Зауважимо, що публікація одночасно з'явилася у акаунті як Юлії, так і її обранця. Більше того, романтичний пост був "проплачений спонсором". Ким саме - не відомо.

Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;

Юлія Мендель і її бойфренд (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Що відомо про коханого чоловіка Мендель?

Обранцем 35-річноїх Юлії виявився на рік старший український економіст та політик Павло Кухта.

Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;

Павло Кухта (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

До зустрічі з Мендель екс-заступник міністра економіки був одружений.

Принаймні, ця інформація вказана у декларації за 2019 рік.

Також у Павла є донька Ярослава.

Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;

Павло Кухта з донькою (фото: instagram.com/pavlo_kukhta)

Про те, що у Мендель завівся бойфренд, стало відомо у листопаді минулого року.

Тоді ж у одному інтерв'ю Юлія зізналася, що уже готова отримати пропозицію руки та серця і пообіцяла, що "коли українці побачать, хто її чоловік, будуть дуже здивовані".

Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;Юля Мендель вперше показала свого бойфренда на милих фото: &quot;закохуюся у тебе щодня&quot;

Юлія Мендель (фото: instagram.com/iuliia_mendel)

Раніше ми писали, що учасник Голосу країни зробив пропозицію руки і серця в прямому ефірі.

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День Святого Валентина Юлия Мендель
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