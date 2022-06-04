Юлія Мендель вийшла заміж та показала фото з розпису: що відомо про чоловіка

Зокрема, весілля закохані планують зіграти після перемоги України. На розпис Юлія і Павло особливо не вбиралися - прийшли в джинсах і футболках.

"Хтось сказав, що четверте число - на щастя. Святкувати будемо після настання миру. Але кохання важливе щохвилини. Кохаю", - прокоментувала одруження Мендель.

Юлія Мендель вийшла заміж (instagram.com/zhvl_official)

Що відомо про чоловіка Мендель

Обранцем 35-річноїх Юлії виявився на рік старший колишній перший заступник міністра економіки України (2019 - 2020) Павло Кухта.

Раніше він був одружений. Також у Павла є донька Ярослава.

У листопаді 2021 року лише стало відомо, що Мендель з'явився бойфренд. А вже 14 лютого, у День святого Валентина, дівчина вперше показала свого коханого чоловіка.

Тоді ж у одному інтерв'ю Юлія зізнавалася, що уже готова отримати пропозицію руки та серця і пообіцяла, що "коли українці побачать, хто її чоловік, будуть дуже здивовані".

Зазначимо, що Павло освідчився Юлії одразу після того, як почалася війна. Кухта наприкінці березня пішов на фронт, де захищає Україну.

Юлія Мендель та Павло Кухта одружилися (instagram.com/pavlo_kukhta)