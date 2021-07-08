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Мендель стане позаштатним радником Єрмака

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Україна, Четвер 08 липня 2021 18:03
Мендель стане позаштатним радником Єрмака Фото: колишній прес-секретар президента України Юлія Мендель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Колишній прес-секретар президента України Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ", - повідомило джерело.

Нагадаємо, наприкінці квітня Юлія Мендель пішла з посади прес-секретаря Володимира Зеленського. Вона працювала на цій посаді з червня 2019 року.

Раніше джерело в Офісі президента заявило, що новим прес-секретарем Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров. Він зараз працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі"Україна 24".

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Юлия Мендель Андрій Єрмак Офіс президента
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