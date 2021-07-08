Мендель стане позаштатним радником Єрмака
Фото: колишній прес-секретар президента України Юлія Мендель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Колишній прес-секретар президента України Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.
"Юлія Мендель працюватиме позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака. Вона відповідатиме за роботу із закордонними ЗМІ", - повідомило джерело.
Нагадаємо, наприкінці квітня Юлія Мендель пішла з посади прес-секретаря Володимира Зеленського. Вона працювала на цій посаді з червня 2019 року.
Раніше джерело в Офісі президента заявило, що новим прес-секретарем Зеленського стане журналіст Сергій Никифоров. Він зараз працює ведучим новин на загальнонаціональному каналі"Україна 24".