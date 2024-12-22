Яйца снижают холестерин. Новое исследование разрушает многовековые убеждения украинцев
Употребление куриных яиц связывают с повышением уровня холестерина в организме. Однако, ученые провели исследование, в котором обнаружили, что яйца полезны для здоровья и даже существенно улучшают работу организма.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о деталях исследования.
Могут ли влиять яйца на холестерин
Известная врач-диетолог и эндокринолог Екатерина Толстикова в интервью РБК-Украина рассказала, что холестерин не повышается яйцами. Еда действительно может влиять на уровень холестерина, но это общий рацион, а не отдельный какой-то продукт.
Диетолог также напомнила о новом исследовании, где было показано, что употребление желтков по 2-3 ежедневно может улучшать работу нервной системы, профилактировать развитие сердечно-сосудистых систем, потому что там есть холин и очень много пигментов, которые являются антиоксидантами.
В испытании одна группа участников употребляла 12 яиц в неделю, а другая - менее двух. После четырех месяцев исследования не было выявлено существенных различий в уровнях холестерина между группами.
Новое исследование показывает, что потребление яиц может быть полезным для сердца.
"Это небольшое исследование дает нам уверенность в том, что употребление яиц является нормальным в отношении влияния на липиды в течение четырех месяцев", - сказала автор исследования Нина Нухравеш.
В результате выяснили, что уровень холестерина в крови был подобным у людей, которые регулярно ели обогащенные яйца, и тех, кто ел мало яиц или вообще не ел.
Детали другого исследования
В ходе другого исследования ученые сравнили показатели крови лиц, придерживающихся диеты с высоким содержанием обогащенных яиц, и тех, кто имел рацион, исключающий потребление яиц.
Участники ели обогащенные яйца - это продукты, которые имеют большее количество питательных веществ по сравнению с обычными яйцами, например витамин D, В2, 5 и 12, а также омега-3 кислоты. Такого состава достигают благодаря особому питанию птиц.
В исследовании принимали люди за 50 лет, которые ранее имели сердечно-сосудистые заболевания. К тому же почти четверть из них были больными диабетом.
После четырех месяцев наблюдений было обнаружено, что уровни ЛПВП (липопротеидов высокой плотности - так называемый "хороший" холестерин) и ЛПНП (липопротеинов низкой плотности - "плохой" холестерин) у обеих групп почти не изменились.
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При написании материала использовались следующие источники: данные в интервью РБК-Украина врача-эндокринолог и диетолога Екатерины Толстиковой, журналы JACC Journals и Eurek alert!
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