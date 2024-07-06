На что стоит обратить внимание, покупая яйца: в Госпродслужбе дали важные рекомендации
Несоблюдение элементарных правил при выборе и хранении яиц может иметь отрицательные последствия. Для того чтобы их избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
"В который раз напоминаем, что покупать пищевые продукты стоит только в официальных местах торговли - на агропродовольственных рынках или в торговых заведениях", - говорится в сообщении.
В частности, Госпродпотребслужба обращает внимание потребителей и субъектов хозяйствования, что правилами розничной торговли продовольственными товарами определено, что к продаже не допускаются следующие пищевые яйца:
- если их поверхность (скорлупа) загрязнена;
- с дефектами боя (нарушена целостность скорлупы);
- пищевые неполноценные и технические яйца (с непрозрачным на просвет содержимым, с плесенью под скорлупой, с присохшим желтком, со смешанными белком и желтком, с кровеносными сосудами в виде кольца на поверхности желтка, муражные);
- с резким запахом сероводорода.
Также, как отмечают в ведомстве, следует обратить внимание на наличие штампа категории на самом яйце (если покупаете яйца поштучно - ред.) и на обязательную информацию о пищевом продукте на упаковке (для фасованных яиц - ред.) соответственно. .
В Госпотребпотребле отдельно отмечают, что яйца куриные пищевые хранят отдельно от пахучих и открытых (не защищенных оберткой, упаковкой, герметичной расфасовкой) товаров, которые легко передают запахи и могут загрязняться патогенными микроорганизмами.
"Будьте сознательны при выборе пищевых продуктов, ведь предотвратить неприятности значительно проще и дешевле, чем потом преодолевать их последствия", - призвали в ведомстве.
Права потребителя в Украине
Напомним, недавно мы рассказывали о том, как правильно выбрать органическую продукцию.
Также мы говорили, в каких случаях нельзя защитить свои права при покупке продуктов.
Кроме того, "Госпродпотребслужба" давала рекомендации о том, что следует знать потребителям при покупке продуктов на вес.
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