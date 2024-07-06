На что стоит обратить внимание, покупая яйца: в Госпродслужбе дали важные рекомендации

Несоблюдение элементарных правил при выборе и хранении яиц может иметь отрицательные последствия. Для того чтобы их избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

"В который раз напоминаем, что покупать пищевые продукты стоит только в официальных местах торговли - на агропродовольственных рынках или в торговых заведениях", - говорится в сообщении.

В частности, Госпродпотребслужба обращает внимание потребителей и субъектов хозяйствования, что правилами розничной торговли продовольственными товарами определено, что к продаже не допускаются следующие пищевые яйца:

если их поверхность (скорлупа) загрязнена;

с дефектами боя (нарушена целостность скорлупы);

пищевые неполноценные и технические яйца (с непрозрачным на просвет содержимым, с плесенью под скорлупой, с присохшим желтком, со смешанными белком и желтком, с кровеносными сосудами в виде кольца на поверхности желтка, муражные);

с резким запахом сероводорода.

Также, как отмечают в ведомстве, следует обратить внимание на наличие штампа категории на самом яйце (если покупаете яйца поштучно - ред.) и на обязательную информацию о пищевом продукте на упаковке (для фасованных яиц - ред.) соответственно. .

В Госпотребпотребле отдельно отмечают, что яйца куриные пищевые хранят отдельно от пахучих и открытых (не защищенных оберткой, упаковкой, герметичной расфасовкой) товаров, которые легко передают запахи и могут загрязняться патогенными микроорганизмами.

"Будьте сознательны при выборе пищевых продуктов, ведь предотвратить неприятности значительно проще и дешевле, чем потом преодолевать их последствия", - призвали в ведомстве.