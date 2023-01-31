Яйца по-новому. В Украине хотят внести изменения в продажу яиц

В Министерстве агрополитики появился проект указа, предусматривающий изменения в требованиях к продаже яиц. Перед тем, как выставить на прилавок, яйца будут делить по классам и весу.
Об этом говорится в тексте приказа на сайте Минагро.
Куриные яйца планируют разделить на два класса "А" и "В". Первые должны быть чистыми, скорлупка - неповрежденной, желток - малоподвижный, без четких контуров. Также от яйца не должно быть посторонних запахов.
Кроме того, "первоклассные" яйца разделят по весу:
Остальные яйца, не отвечающие требованиям класса "А", относятся к классу "В".
Требования также коснулись штамповки яиц, маркировки контейнеров и транспортной тары для яиц.
Средняя цена десятка яиц в Украине составляет 70 гривен.
Индекс потребительских цен на яйца в январе 2023 составил 100,61%. По сравнению с предыдущим месяцем, средние цены выросли на 0,61%.
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Сейчас наблюдается незначительное повышение цены. Оно составляет около 50 копеек. Однако эксперты успокаивают, что понижение вероятно уже после завершения всех зимних праздников.
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