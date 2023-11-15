YouTube изменяет правила для публикации видео: что ждет авторов роликов

Одним из будущих изменений в правилах является введение новых требований для создателей контента на YouTube. Теперь авторам придется сообщать зрителям, если реалистичный контент был изменен или создан с помощью искусственного интеллекта.

Например, метки потребуются при загрузке видео, изображающего событие, которого никогда не происходило. Те же требования касаются, если человек в ролике говорит или делает что-то, чего он на самом деле не говорил или не делал.

YouTube вводит эти изменения, чтобы предотвратить введение зрителей в заблуждение, когда контент изменен или создан с использованием искусственного интеллекта.

Отметка контента, созданного ИИ (фото: YouTube Blog)

Однако такие метки обязательны только для контента, который выглядит реалистично, и не касаются всех видео, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Нарушителям грозит "удаление видео, отстранение от партнерской программы YouTube или другие штрафы".

Кроме того, изменения включают возможность для пользователей запросить удаление созданного или измененного искусственным интеллектом контента, имитирующего определенного человека, включая его лицо или голос, с целью борьбы с дипфейками.

Отметка контента, созданного ИИ (фото: YouTube Blog)

Однако YouTube отмечает, что не весь подобный контент будет удаляться, оставляя место для пародии или сатиры.