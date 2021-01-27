Палаци Путіна: як виглядають і скільки коштують інші "таємні садиби"

Стало відомо про інші палаци Путіна (колаж РБК-Україна)

Палац Володимира Путіна в Геленджику обійшовся російським платникам податків в 100 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів), і, за даними опозиціонерів з команди Олексія Навального, є "державою в державі". Втім, це далеко не єдина "секретна" розкішна резиденція президента РФ

Журналісти зібрали дані і про інших великих об'єктах нерухомості, які належать Путіну як офіційно, так і "таємно". Про це передає rusjev.net.

Палац Путіна в Геленджику на мисі Ідокопас

Резиденція на березі Чорного моря, біля села Прасковіївка за 20 км від міста Геленджик в Краснодарському краї РФ, імовірно побудована для Путіна і така, що фінансується шляхом відкатів і коштом російських держкомпаній "Транснефть" і "Роснефть".

Вперше про палац стало широко відомо в 2010 році, коли підприємець Сергій Колесніков у відкритому листі про корупцію Дмитру Медведєву докладно розповів про будівництво і розкрив схеми його фінансування. У січні 2021 року Фонд боротьби з корупцією (ФБК) опублікував докладне розслідування "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабаря", представивши зйомки території з квадрокоптера і докладний план розташованого на ній триповерхового будинку.

Загальну вартість комплексу оцінено у близько 100 мільярдів рублів.

Відео: Таємний палац Путіна в Геленджику

Садиба Путіна в Ново-Огарьово

Садиба XIX століття поблизу села Усово Одінцовського району Московської області, розташована в 10 км від МКАД по Рубльово-Успенському шосе.

З 2000 року садиба є державною резиденцією президента РФ. З 2008 року - резиденція голови уряду РФ Путіна. З 2012 року - резиденція президента Росії. Доступ сторонніх осіб на територію закритий, екскурсії не проводяться.

Резиденція знаходиться в лісі між Рублево-Успенським шосе і Москвою-рікою. Охороняється ФСО. Оточена парканом висотою від 3 до 6 метрів з кам'яних блоків з відеокамерами по всьому периметру. Точне розташування резиденції відомо, однак Федеральна служба охорони Росії обмежує для відвідувачів можливості геопозиціювання. Вартість об'єкта приблизно становить близько 12 мільярдів рублів.

Резиденція Путіна в Ново-Огарьово (фото: nedvijdom.ru)

Іспанська вілла Путіна в Марбельї

За даними британської газети Daily Mail, Путін купив цю віллу в Іспанії в 2012 році. Вартість об'єкта становила 15 мільйонів фунтів (741 мільйон рублів).

Площа головного будинку вілли на 10 спальних кімнат становить 4 тисячі "квадратів". На території маєтку є власний спа-центр, тренажерний зал, два басейни, гараж на 10 машиномісць з додатковим паркуванням і вертолітний майданчик.

Вілла Путіна в Марбельї в Іспанії (фото: dailymail.co.uk)

Вілла Модерн у Франції

Вілла "Сюзанна" або "Модерн" розташована в житловому кварталі Чіберта французького міста Англет, по сусідству з Біаррицем. Була спочатку куплена для Путіна через підставних осіб, а потім передана у користування колишній дружині. Вартість - 20 мільйонів євро.

Вілла Путіна у Франції (фото: occrp.org)

Палац Путіна в окупованому Криму

Об'єкт знаходиться на території колишнього спецкомплексу КДБ СРСР, який пізніше був викуплений олігархом Ігорем Коломойським. Проте в 2014 році після анексії РФ українського Криму він був захоплений ФСБ РФ і перейшов у їх власність. За аналогією з палацом в Геленджику, в палаці Путіна в Криму є власна церква, льодовий стадіон і спортивний комплекс з визначенням залом. А також улюблена Путіним аквадискотека.

Підземне місто для Путіна в Сибіру

Інформації про цей об'єкт небагато. За непідтвердженими даними, в горах Ямантау було зведено справжнє підземне місто. Путін часто відвідував цей об'єкт під час будівництва. Слід зауважити, що дані у відкритій пресі про це немає, але зате достеменно відомо про його часті візити на лижну базу Абзаково, що лише за 30 км.

У липні 2007 року спеціально для забезпечення енергопостачання цього секретного об'єкта була побудована Юмагузинська ГЕС. Відомо, що об'єкт являє собою систему шахт, діаметр яких сягає 30 м, а загальна довжина становить 500 км. Шахти розділені на "дома", в яких є все необхідне для проживання.

Всередині міста є всі системи життєзабезпечення. Про населення підземного міста сказати щось певне важко, відомо, що каналізаційна система розрахована на 60 тисяч осіб. Оціночна вартість комплексу близько 180 мільярдів рублів..

Палац Путіна в Сочі

Бочаров Струмок - дача або літня резиденція російського президента - розташована в однойменній лісопарковій долині в мікрорайоні Новий Сочі Центрального району міста Сочі Краснодарського краю. Згідно з інформацією видання "Проект", в резиденції побудували копію президентського кабінету з іншої резиденції "Ново-Огарьово". Там є причал для яхт, великий басейн, особиста церква і два вертолітних майданчики. Оціночна вартість комплексу - близько 20 мільярдів рублів.

Палац Путіна в Сочі (фото: mk.ru)

Державна резиденція Путіна "Русь"

Ця державна резиденція президента РФ розташована поруч із селищем Козлове в Конаковському районі Тверської області, на території національного парку "Завидово". До складу резиденції "Русь" входять державний комплекс "Завидово" Федеральної служби охорони. Включає в себе цей комплекс і саму резиденцію, і національний парк, в якому та розташована, - все 125 тисяч га. Головна будівля (у 2 поверхи, з каміном і дубовими меблями) знаходиться на околиці тверського села Козлове. Поруч - гостьовий будиночок, полігон для полювання, два озера для риболовлі.

Була побудована для Леоніда Брежнєва, який любив приїжджати на полювання в "Завидово".

Резиденція Путіна "Русь" в "Завидово" (фото: kasparov.ru)

Палац Путіна на Балтійському морі

Зазначимо, що ця резиденція не закріплена конкретно за Путіним - зупинитися тут може не тільки російський президент, який її чомусь не полюбив, а тому передав для проведення різних державних заходів вищого рівня. Однак спочатку передбачалося, що перебувати там буде тільки Путін. Також у "Янтарі" зупинявся і Дмитро Медведєв, будучи президентом РФ.

"Палац Путіна" на Балтійському морі (фото: miro.medium.com)

Раніше повідомлялося, що палац Путіна повністю відтворили в Minecraft, причому величезний розкішний будинок зобразили у грі в самих точних деталях, тут навіть є "склад бруду".