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YouTube заблокував канал Дубінського: нардеп знайшов винних

Четвер 28 січня 2021 14:05
YouTube заблокував канал Дубінського: нардеп знайшов винних
Олександр Дубінський (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Канал депутата Верховної Ради Олександра Дубінського DubinskiyPro був заблокований адміністрацією YouTube. Як відзначають в адміністрації платформи, канал був заблокований за порушення умов використання платформи.

Що сталося з каналом Дубінського в YouTube

Що саме призвело до блокування каналу народного депутата Дубінського – на цей момент невідомо. Передплатників у Дубінського було багато – близько 350 тисяч осіб. Зараз при спробі зайти на цей канал з'являється напис: "Цей обліковий запис заблокований за порушення правил спільноти YouTube".

YouTube заблокував канал Дубінського: нардеп знайшов винних

Скріншот

Як повідомляє видання DSnews, раніше Олександр Дубінський змінив URL свого каналу і в адресному рядку замість назви каналу DubinskyPro з'явився просто набір букв. На думку журналістів видання, це було зроблено для того, щоб юридично довести свою непричетність до даного каналу.

Проте за даними PavlovskyNews, канал Олександра Дубінського заблокували через санкції.

"США забороняють мати фінансові взаємовідносини з людьми під санкціями. Мабуть, з цієї причини YouTube заблокував канал нардепа", - йдеться в повідомленні.

Що говорить Дубінський з приводу блокування свого YouTube

Варто відзначити, що сторінки Олександра Дубінського в Facebook і Telegram активні й народний депутат вже відреагував на блокування.

"Ще 10 днів тому я заявляв на пресконференції, що після рішення Мінфіну США про санкції, яке було прийнято внаслідок абсолютно помилкового доносу на мене українських аферистів буде здійснюватися блокування соціальними мережами моїх сторінок. Сьогодні це сталося зі сторінкою в ютубі. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів сталі й сотні тисяч моїх передплатників. Їх просто позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата України. Поки залишаються робочими мої фейсбук-сторінки. Ну і, звичайно, я буду в телеграмі", - написав Дубінський на своїй сторінці в Telegram.

YouTube заблокував канал Дубінського: нардеп знайшов винних

Скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Притула і Дубінський жорстко поскандалили в прямому ефірі.

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