YouTube заблокировал канал Дубинского: нардеп нашел виноватых

Александр Дубинский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Канал депутата Верховной Рады Александра Дубинского DubinskiyPro был заблокирован администрацией YouTube. Как отмечают в администрации платформы, канал был заблокирован за нарушения условий использования платформы.

Что произошло с каналом Дубинского в YouTube

Что именно привело к блокировке канала народного депутата Дубинского – на данный момент неизвестно. Подписчиков у Дубинского было много – около 350 тысяч человек. Сейчас при попытках зайти на этот канал появляется надпись: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

Скриншот

Как сообщает издание DSnews, ранее Александр Дубинский сменил URL своего канала и в адресной строке вместо названия канала DubinskyPro появился просто набор букв. По мнению журналистов издания, это было сделано для того, чтобы юридически доказать свою непричастность к данному каналу.

Однако по данным PavlovskyNews, канал Александра Дубинского заблокировали из-за санкций.

"США запрещают иметь финансовые взаимоотношения с людьми под санкциями. Видимо, по этой причине YouTube заблокировал канал нардепа", - говорится в сообщении.

Что говорит Дубинский по поводу блокировки своего YouTube

Стоит отметить, что страницы Александра Дубинского в Facebook и Telegram активны и народный депутат уже отреагировал на блокировку.

"Ещё 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в результате абсолютно ложного доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины. Пока остаются рабочими мои фейсбук-страницы. Ну и, конечно, я буду в телеграмме", - написал Дубинский на своей странице в Telegram.

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что Притула и Дубинский жестко поскандалили в прямом эфире.