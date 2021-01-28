ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

YouTube заблокировал канал Дубинского: нардеп нашел виноватых

Четверг 28 января 2021 14:05
YouTube заблокировал канал Дубинского: нардеп нашел виноватых
Александр Дубинский (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Канал депутата Верховной Рады Александра Дубинского DubinskiyPro был заблокирован администрацией YouTube. Как отмечают в администрации платформы, канал был заблокирован за нарушения условий использования платформы.

Что произошло с каналом Дубинского в YouTube

Что именно привело к блокировке канала народного депутата Дубинского – на данный момент неизвестно. Подписчиков у Дубинского было много – около 350 тысяч человек. Сейчас при попытках зайти на этот канал появляется надпись: "Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube".

YouTube заблокировал канал Дубинского: нардеп нашел виноватых

Скриншот

Как сообщает издание DSnews, ранее Александр Дубинский сменил URL своего канала и в адресной строке вместо названия канала DubinskyPro появился просто набор букв. По мнению журналистов издания, это было сделано для того, чтобы юридически доказать свою непричастность к данному каналу.

Однако по данным PavlovskyNews, канал Александра Дубинского заблокировали из-за санкций.

"США запрещают иметь финансовые взаимоотношения с людьми под санкциями. Видимо, по этой причине YouTube заблокировал канал нардепа", - говорится в сообщении.

Что говорит Дубинский по поводу блокировки своего YouTube

Стоит отметить, что страницы Александра Дубинского в Facebook и Telegram активны и народный депутат уже отреагировал на блокировку.

"Ещё 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в результате абсолютно ложного доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины. Пока остаются рабочими мои фейсбук-страницы. Ну и, конечно, я буду в телеграмме", - написал Дубинский на своей странице в Telegram.

YouTube заблокировал канал Дубинского: нардеп нашел виноватых

Скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что Притула и Дубинский жестко поскандалили в прямом эфире.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь YouTubeблокировка

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь