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YouTube запровадив жорсткі обмеження на відео: названа причина

STYLERЖиття    05.06.2019 - 07:57
YouTube запровадив жорсткі обмеження на відео: названа причина
YouTube заборонив вести прямі ефіри дітям (фото: flickr.com)

YouTube щоденно видаляє тисячі акаунтів

YouTube посилив правила користувань стосовно малолітніх користувачів. Дітям, які не досягли 13 років буде заборонено вести прямі ефіри без супроводу дорослих. Про це повідомляє генеральний директор компанії Сьюзен Войчіцкі.

Крім того, в YouTube заявили, що вони можуть забрати права на пряму трансляцію у тих каналів, які порушать подібну заборону.

Відзначимо, що в останні місяці відеохостинг відключає коментарі до відео, в якому беруть участь діти.

Подібні заходи були прийняті після того, як New York Times провів розслідування, в якому розкриваються способи, з допомогою яких алгоритм YouTube просуває відео дітей, які можуть бути використані педофілами.

YouTube запровадив жорсткі обмеження на відео: названа причина

YouTube заборонив вести прямі ефіри дітям (Сьюзен Войчіцкі, фото: facebook.com)

В компанії неодноразово заявляли, що платформа ніколи не призначалася для дітей. І щодня адміністрація ресурсу закриває тисячі дитячих облікових записів. Тільки у 2019 році було видалено понад 800 тисяч акаунтів.

В компанії постійно розробляють і вдосконалюють оновлення, які допомагають розпізнавати відеоролики, що потенційно піддають ризику дітей.

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube заборонив користувачам розміщувати відео з небезпечними і травмуючими психіку розіграшами, трюками і іграми.

Нагадаємо, нещодавно померла найстаріша видеоблогерша у світі. На момент смерті інтернет-знаменитості було 107 років.

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