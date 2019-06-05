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YouTube ввел жесткие ограничения на видео: названа причина

STYLERЖизнь    05.06.2019 - 07:57
YouTube ввел жесткие ограничения на видео: названа причина
YouTube запретил вести прямые эфиры детям (фото: flickr.com)

YouTube ежедневно удаляет тысячи аккаунтов

YouTube ужесточил правила пользований в отношении малолетних пользователей. Детям, не достигшим 13 лет будет запрещено вести прямые эфиры без сопровождения взрослых. Об этом сообщает генеральный директор компании Сьюзен Войчицки.

Кроме того, в YouTube заявили, что они могут забрать права на прямую трансляцию у тех каналов, которые нарушат подобный запрет.

Отметим, что в последние месяцы видеохостинг отключает комментарии к видео, в котором участвуют дети.

Подобные меры были приняты после того, как New York Times провел расследование, в котором раскрываются способы, с помощью которых алгоритм YouTube продвигает видео детей, которые могут быть использованы педофилами.

YouTube ввел жесткие ограничения на видео: названа причина

YouTube запретил вести прямые эфиры детям (Сьюзен Войчицки, фото: facebook.com)

В компании неоднократно заявляли, что платформа никогда не предназначалась для детей. И ежедневно администрация ресурса закрывает тысячи детских учетных записей. Только в 2019 году было удалено более 800 тысяч аккаунтов.

В компании постоянно разрабатывают и усовершенствуют обновления, которые помогают распознавать видеоролики, потенциально подвергающие риску детей.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube запретил пользователям размещать видео с опасными и травмирующими психику розыгрышами, трюками и играми.

Напомним, недавно умерла самая старая видеоблогерша в мире. На момент смерти интернет-знаменитости было 107 лет.

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