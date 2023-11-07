YouTube тестирует новую кнопку: уже известно, какая у нее будет функция

Принцип работы

В ленте домашней страницы YouTube появится кнопка "Посмотреть что-нибудь", которая активируется при прокрутке содержимого. Тем не менее, кажется, что ее функциональность отличается у разных пользователей.

Журналисты Android Police предполагают, что кнопка направляет пользователей на YouTube Shorts. Однако внутренние тесты, проведенные The Verge, показали, что она также предлагает случайные полнометражные видео.

Пока остается непонятным, учитывает ли YouTube индивидуальную историю просмотров, когда предлагает случайное видео, а масштабы развертывания этой функции остаются не подтвержденными.

Принцип работы кнопки "Посмотреть что-нибудь" (gif: Android Police)

Когда появится функция

Функция находится в процессе разработки уже несколько дней. Один из пользователей Reddit обратил внимание на нее еще в мае. Концепция кнопки "Посмотреть что-то" не нова, поскольку Netflix представил аналогичную функцию в 2021 году.

На Netflix кнопка "Посмотреть что-нибудь" помогает пользователям находить случайные шоу и фильмы, которые они раньше не просматривали, что стало удобным решением для зрителей, уставших от бесконечной прокрутки огромной библиотеки стримингового сервиса.

Появление этой функции на YouTube вызвало интерес и спекуляции среди пользователей, которые спрашивают, обеспечит ли она более неожиданный способ исследования контента на платформе.