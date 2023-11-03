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Netflix придумал, как удерживать внимание зрителей

Пятница 03 ноября 2023 16:45
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Netflix придумал, как удерживать внимание зрителей Netflix будет дарить эпизоды без рекламы тем, кто смотрит несколько серий подряд (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Реклама часто становится объектом жалоб со стороны пользователей стриминговых платформ. Сервис Netflix намерен уменьшить количество рекламных материалов для пользователей, активно потребляющих контент.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge.

Согласно планам Netflix, начиная с начала следующего года, платформа предоставит возможность просмотра одной серии без рекламы после того, как пользователи посмотрят три эпизода подряд. Этот шаг направлен на то, чтобы удержать интерес людей и предотвратить их желание перестать смотреть сериал.

Ранее Netflix отмечал важность удержания внимания своих подписчиков, и они отмечали, что выпуск сериалов целиком или несколькими эпизодами сразу способствует привлечению зрителей.

В первый год после запуска плана с рекламой, Netflix привлек более 15 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Как отмечает The Verge, повышение цен на подписку на Netflix привело к тому, что все больше пользователей переключаются на более доступные тарифы, включающие показ рекламы.

К примеру, базовый тариф в США подорожал с 9,99 до 11,99 долларов в месяц, а премиум-тариф увеличился с 19,99 до 22,99 долларов.

Тем временем тариф с рекламой остался на уровне 6,99 долларов, и он был введен в нескольких странах в ноябре 2022 года. Он включает в себя показ рекламы в течение четырех или пяти минут в час.

В Украине в свою очередь действует базовый, стандартный и премиум-планы за 4,99, 7,49 и 9,99 евро в месяц соответственно.

Ранее мы сообщали, что Netflix существенно повысил тарифы.

Также мы писали, что Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем.

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