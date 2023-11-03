Netflix придумал, как удерживать внимание зрителей

Реклама часто становится объектом жалоб со стороны пользователей стриминговых платформ. Сервис Netflix намерен уменьшить количество рекламных материалов для пользователей, активно потребляющих контент.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Согласно планам Netflix, начиная с начала следующего года, платформа предоставит возможность просмотра одной серии без рекламы после того, как пользователи посмотрят три эпизода подряд. Этот шаг направлен на то, чтобы удержать интерес людей и предотвратить их желание перестать смотреть сериал.

Ранее Netflix отмечал важность удержания внимания своих подписчиков, и они отмечали, что выпуск сериалов целиком или несколькими эпизодами сразу способствует привлечению зрителей.

В первый год после запуска плана с рекламой, Netflix привлек более 15 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Как отмечает The Verge, повышение цен на подписку на Netflix привело к тому, что все больше пользователей переключаются на более доступные тарифы, включающие показ рекламы.

К примеру, базовый тариф в США подорожал с 9,99 до 11,99 долларов в месяц, а премиум-тариф увеличился с 19,99 до 22,99 долларов.

Тем временем тариф с рекламой остался на уровне 6,99 долларов, и он был введен в нескольких странах в ноябре 2022 года. Он включает в себя показ рекламы в течение четырех или пяти минут в час.

В Украине в свою очередь действует базовый, стандартный и премиум-планы за 4,99, 7,49 и 9,99 евро в месяц соответственно.