RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ему было 17, а ей 71. История любви пары, которая встретилась 9 лет назад и счастлива до сих пор

Гэри и Альмеда вместе уже 9 лет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Гэри и Альмеда с разницей в возрасте 53 года вместе уже девять лет. В этом году Альмеда отмечает свое 80-летие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Mirror.

История любви Альмеды и Гэри

Гэри было всего 17 лет, когда они впервые встретились с Альмедой. Он влюбился по уши в нее, хотя ей был на то время 71 год, и они начали встречаться.

Зная, что их отношения с самого начала были серьезными, пара попросила благословения у мамы Гэри, Тэмми, которой тогда было 48 лет, и его бабушки Кэролайн, которой тогда был 71 год.

Пара дождалась, пока Гэри исполнится 18 лет, прежде чем поженится. Они сыграли свадьбу 26 октября 2015 года, а затем вместе переехала в дом Альмеды с одним из ее внуков, который на три года старше ее нового мужа.

У Гэри и Альмеды разница в возрасте 53 года (фото: instagram.com/garyandalmeda)

По словам Альмеды, она сразу при первой встрече поняла, что Гэри ее единственный и неповторимый мужчина.

Несмотря на значительную разницу в возрасте между парой, пара влюблена больше, чем когда-либо, и недавно отпраздновала 80-летие Альмеды.

Гэри, которому сейчас 26 лет, называет Альмеду своей "куколкой" и самой удивительной женой в мире.

"Я самый счастливый муж на каждый день, когда мне удается просыпаться рядом с тобой. Ты делаешь меня самым счастливым мужчиной каждый день, и я хочу всегда делать тебя самой счастливой женщиной", - написал Гэри под совместной фотографией с женой.

"Ты действительно любовь всей моей жизни, и я люблю тебя каждым ударом своего сердца", - добавил он.

Пара безумно влюблена в друг друга  (фото: instagram.com/garyandalmeda)

 

Пара, которая скоро будет праздновать седьмую годовщину свадьбы, часто сталкивается с негативной реакцией по поводу разницы в возрасте в 53 года, однако их это не беспокоит.

"Альмеда настолько молода душой, что возраст нас просто не заботит, мы никогда о нем не задумываемся. Я просто знаю, что Бог ответил на мои молитвы в тот день, когда она вошла в мою жизнь", - сказал Гэри.

Кстати, бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой.

Читайте РБК-Украина в Google News
коханняісторія з життя