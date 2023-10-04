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"Сегодня у меня два праздника": бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой

Среда 04 октября 2023 19:00
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"Сегодня у меня два праздника": бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой Кристина Горняк и Владимир Остапчук с супругой (фото: коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня Владимир Остапчук отмечает первую годовщину со своей любимой, 22-летней Екатериной Полтавской. И пока пара посвящает друг другу милые сторос, бывшая жена ведущего решила потролить экс-любимого.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нотариуса.

Горняк намекнула на собственный праздник

Так, в своих соцсетях Кристина написала, что сегодня вечером планирует выпить бокал шампанского, а может, даже два.

"Что сказать вам, я просто молодец... Моя интуиция - мой лучший друг! Сегодня вечером ожидается праздничный бокал шампанского, а может два", - написала Горняк в сторис.

&quot;Сегодня у меня два праздника&quot;: бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой

Сторис Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Позже красавица поблагодарила подписчиков, которые поздравили ее с тем, что она сделала когда-то правильный выбор, изменивший ее жизнь.

"Да да, сама собой горжусь и ни капли не удивлена. Всем цем, сегодня празднуем все праздника, а у каждого он свой", - заинтриговала Кристина.

&quot;Сегодня у меня два праздника&quot;: бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой

Сторис Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Также бывшая Остапчука обратилась к загадочному мужчине, поблагодарив его за то, что напомнил ей, что она незабываема.

&quot;Сегодня у меня два праздника&quot;: бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой

Сторис Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Впоследствии она сделала еще одну публикацию, в которой написала, что получила много сообщений от фолловеров со словами возмущений "на некоторых".

"Сегодня мой директ так активен вашими сообщениями и возмущениями на некоторых. Понимаю, так бывает. Это жизнь и это опыт. Я просто не могу каждому написать. Я ок, честно. Даже радуюсь, что так все", - поделилась бывшая ведущего.

&quot;Сегодня у меня два праздника&quot;: бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой

Сторис Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Можно сделать вывод, что речь идет именно об Остапчуке, ведь известно, что нотариуска расторгла с ним брак именно осенью.

Вероятно, сегодня Кристина отмечает дату разрыва с ведущим, которая могла совпасть с датой первой годовщины отношений ее бывшего с Полтавской.

&quot;Сегодня у меня два праздника&quot;: бывшая Остапчука посмеялась над ним в день его годовщины с молодой женой

Остапчук и Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)

Напомним, на днях Остапчук "вляпался" в скандал из-за публичной ревности молодой жены.

Также мы писали о том, что Виктория Бекхэм рассказала о вероятном романе Дэвида, который едва не положил конец их браку.

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Владимир Остапчук звезды шоу-бизнеса