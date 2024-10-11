Йом Кипур 2024: что это за праздник и как поздравить близких

Йом-Кипур - это самый важный день в иудаизме, известный как Судный день, когда верующие сосредотачиваются на покаянии, молитвах и очищении души. Это праздник, во время которого совершается духовное переосмысление и восстановление связи с Богом.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю праздника и как поздравить близких с этим днем.

История праздника

Йом-Кипур, или Судный день, является важным праздником, когда Всевышний проводит суд над душами людей, определяя их судьбу на следующий год. В этот день решение Бога записывается в Книгу Жизни и Смерти, что символизирует его значимость и серьезность.

Праздник начинается с первого вечера и завершается звуком шофара, что означает завершение празднования. Отмечается событие, когда Моисей принес людям десять заповедей, полученных от Бога. Накануне Йом-Кипур верующие проводят праздничный ужин, известный как Сеуда Мафсекет, и готовятся к духовным размышлениям и молитвам, в частности к молитве Изкор, посвященной памяти умерших родственников.

Во время праздника зажигается "свеча жизни", которая горит в доме до конца дня. Верующие желают друг другу, чтобы их имена записаны в Книгу Жизни. В конце празднования молитва Немулу символизирует закрытие небесных ворот и завершение дня очищения и покаяния до следующего года.

Поздравление к празднику

Пусть этот святой день Йом Кипур станет для вас временем духовного очищения и мира. Желаю обрести внутреннюю гармонию, простить себя и других, наполниться любовью и мудростью. Пусть все ваши молитвы будут услышаны, а ошибки - прощены.

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В день Йом Кипур желаю найти в себе силы для прощения и примирения. Пусть это время станет возможностью избавиться от бремени прошлого, очистить свою душу от гнева и обид, найти новый путь к гармонии и радости.

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Пусть свет Йом Кипура озарит вашу душу и наполнит сердце спокойствием. Желаю, чтобы все ошибки были забыты, а душа почувствовала радость прощения и новое начало. Пусть этот день станет моментом обновления и роста.

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Желаю вам в день Йом Кипур найти время для размышлений и молитв. Пусть этот день принесет вам ясность и покой, поможет сосредоточиться на самом важном и подарит силу изменить свою жизнь к лучшему. Будьте в мире с собой и миром вокруг.

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Пусть Йом Кипур станет началом нового этапа вашей жизни. Желаю очистить мысли, отпустить образы и обрести силу для внутреннего обновления. Пусть этот день принесет вам покой и наполнит сердце добром и светом.

Красивые поздравления с праздником Йом Кипур (изображение: news.obozrevatel.com)

Вас у свято Йом-Кіпур

Сердечно привітаю,

Визволення від гріхів,

Від тягаря в душі бажаю.

Нехай Всевишній все простить,

Почує ваші хай молитви,

Серця до прощення будуть хай

Й до зцілення відкриті.

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Искренние поздравления к празднику Йом Кипур (изображение: news.obozrevatel.com)