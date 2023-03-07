"Его глаза и голос": сестра узнала брата, которого расстреляли оккупанты за слова "Слава Украине!"
Российские оккупанты после фразы воины ВСУ "Слава Украине", снимая на видео расстреляли бойца на камеру. Украинка на кадрах узнала родного брата.
Об этом сообщила локальная продюсерша BBC World София Кочмар-Тимошенко в Facebook.
Что известно
Пока личность военнослужащего хранят в тайне.
"Узнала. Проверила. Сестра говорит: "100 процентов - это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету", - написала она.
По ее словам, украинка попросила подождать, пока выйдут на связь собратья воина "с нуля". Также сестра погибшего защитника добавила, что хочет побыть возле его матери.
"Слава Герою!" - добавила София Кочмарь-Тимошенко.
Воин ВСУ произнес последние слова "Слава Украине!" (фото: скриншот с видео t.me)
Журналист Василий Крутчак написал в Facebook, что на видео военный Щадура Тимофей Николаевич.
"Только что разговаривал по телефону с сестрой Тимофея, Ольгой. Она сообщила, что на 90% уверена, что мужчина, которого расстреляли, есть ее братом", - написал он.
Однако это не точная информация, ведь официальных подтверждений власти нет.
Украинский военный, расстрелянный оккупантами (facebook.com/vkrutchak)
На своей странице в Facebook продюсер BBC World София Кочмар-Тимошенко отметила, что шесть членов семьи уверены, что это их брат и сын.
"Я уже была в пути к ним, но сестра говорит: "маме очень плохо, просим тишины". Я уважаю их право", - написала она.
Также она добавила, что спецслужбы и ВСУ должны выяснить правду и найти место, где убили военного и его тело.
Звание Герой Украины
Пока нет официального подтверждения, кто из украинских защитников зафиксирован на видео, однако оно вызвало большое возмущение у представителей украинской власти и граждан. Также неизвестно, где и когда была создана запись.
Добавим, что после установления всех обстоятельств военном хотят присвоить звание Героя Украины (посмертно). Также в Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.
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