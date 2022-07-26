ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 18:00
Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста Росіяни майже добу катували українського артиста (фото: DAO Charity)
Автор: Дмитрий Войналович

Росіяни 18 годин жорстоко катували 42-річного артиста з династії циркачів на ім'я Ігор (відомого під сценічним іменем Гоша) під час окупації села Гребельки Київської області.

Шокуючою історією, від якої мурахи по шкірі, поділився співак і шоумен Gena Viter, який днями навідався до Гребельників разом з фондом DAO Charity.

Як окупанти знущалися над чоловіком

В перші дні окупації села, у будинку Ігоря розмістилися російські "чмоні". Чоловік повернувся додому, коли його вже зайняли росіяни. Військові не дозволили чоловікові взяти речі, зв’язали у гаражі.

"Били мене, усі, хто хотів. Один облив мене розпалювачем для багаття і підпалив. Почали тушити лише, коли зрозуміли, що разом зі мною спалять і гараж", - ділиться Гоша.

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Росіяни ледь не вбили Ігоря (фото: DAO Charity)

Дивом чоловікові вдалося втекти. Він отримав великі опіки тіла. З села він йшов понад 50 км пішки вночі до Києва. Він каже: втрачати було нічого, треба було йти вперед.

Єдине і перше, що він врятував та забрав з собою з хати - це концертна афіша його мами.

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Ігор - потомственний циркач (фото: DAO Charity)

Кілька місяців він був у західних областях України, а зараз повернувся до дому, щоб відбудувати його до зими.

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Ламали пальці, підпалювали живцем: росіяни 18 годин катували відомого українського артиста

Ось що окупанти зробили з будинком Ігоря (фото: DAO Charity)

"Від слів Гоші - лише шок, але розповідь його звучить так буденно. Я вражений його мужністю, і тим, що після пережитого, в ньому залишилося стільки людяного. Історія клоуна Гоші - ще одне свідчення жорстоких злочинів росіян. Жоден українець не має пережити те, що ми переживаємо вже маже 5 місяців поспіль. Давайте підтримувати один одного і не забувати протягати руку допомоги всім, хто цього сьогодні потребує. Тільки так ми переможемо, саме у єдності. А перемога буде за нами, бо українці сильна нація!" - поділився Gena Viter.

Читайте також чуттєву історію про 6-річну доньку загиблого військового, яка збирає кошти на ЗСУ і хоче помститися за батька.

Раніше ми писали про те, що 9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для українських воїнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя