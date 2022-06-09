З чим потрібно їсти каші для їх максимальної користі

Каші корисні, якщо вони зроблені з цільнозернової крупи. Білий рис або манка - абсолютно марні і до здорового харчування їх важко віднести.

Дієтолог Світлана Фус розповіла, з чим краще їсти цільнозернові каші, щоб вони принесли максимальну користь організму.

Які каші корисні

Корисні - вівсянка, гречка, пшоняна, перлова, пшенична та інші з нешліфованого зерна, де в збереженій зерновій оболонці багато корисних інгредієнтів.

Такі каші містять складні повільно засвоювані вуглеводи, рослинний білок, вітаміни групи В і Е.не менш важлива складова каш з цілісних круп - це харчові волокна, які покращують роботу травної системи, запобігають запори, підтримують корисну мікрофлору кишечника, уповільнюють всмоктування цукрів і знижують глікемічний індекс їжі.

З чим краще їсти каші

Але важливо, щоб вони були не тільки приємні на смак, але і корисними. У кашу, як правило, додають масло. І хоча масло каші не шкодить - подбайте, щоб воно було хорошої якості і в невеликій кількості.

Вибирайте рослинні олії.

Всі каші добре змішуються з м'ясом і рибою. Можна готувати каші з овочами або грибами. В якості добавки до каші добре підходить зелень (кріп, кінза, базилік і ін.).

Фрукти і ягоди будуть найпростішим і корисним способом підсолодити будь-яку кашу. Влітку це, звичайно, свіжі ягоди, а в іншу пору року прийнятні заморожені, вони зберігають більшість своїх корисних властивостей. До фруктів можна додати горіхи або насіння.

Головне пам'ятати, що це калорійні продукти і слід стежити за їх кількістю.

Готувати кашу швидко і просто. Експериментуйте з будь-якими поєднаннями. Щоб створити смачне і корисне блюдо, не обов'язково бути досвідченим кулінаром.