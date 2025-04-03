Ешьте их в любое время. 11 сладких перекусов, которые не вредят здоровью

Почему часто хочется сладкого

Диетолог Дженнифер Паллиан назвала возможные причины частой тяги к сладкому:

Энергетические потребности - если вы слишком долго не едите или едите не сбалансированное белком, клетчаткой и полезными жирами. Тогда тело может жаждать сахара для быстрого восстановления энергии

- если вы слишком долго не едите или едите не сбалансированное белком, клетчаткой и полезными жирами. Тогда тело может жаждать сахара для быстрого восстановления энергии Стресс - кортизол является гормоном стресса, поэтому может повысить аппетит и вызвать жажду "успокаивающих" углеводов

- кортизол является гормоном стресса, поэтому может повысить аппетит и вызвать жажду "успокаивающих" углеводов Привычки - иногда тяга к сахару является привычной. Если вы привыкли тянуться к чему-то сладкому в определенные моменты, например после обеда, то это становится рутиной

- иногда тяга к сахару является привычной. Если вы привыкли тянуться к чему-то сладкому в определенные моменты, например после обеда, то это становится рутиной Эмоциональное питание - так же, когда вы испытываете определенные эмоции, вам может захотеться чего-то сладкого. Употребление сладостей вызывает выброс дофамина, что быстро улучшает настроение. В свою очередь, вы можете ассоциировать сладкое с комфортом, радостными воспоминаниями или вознаграждением, что может вызвать тягу к сладкой пище, когда вы испытываете стресс, тревогу или скуку

- так же, когда вы испытываете определенные эмоции, вам может захотеться чего-то сладкого. Употребление сладостей вызывает выброс дофамина, что быстро улучшает настроение. В свою очередь, вы можете ассоциировать сладкое с комфортом, радостными воспоминаниями или вознаграждением, что может вызвать тягу к сладкой пище, когда вы испытываете стресс, тревогу или скуку Гормональные изменения - например во время менструации, беременности или менопаузы, могут увеличить тягу к сладкому

- например во время менструации, беременности или менопаузы, могут увеличить тягу к сладкому Недостаток сна - когда вы недосыпаете, то гормоны голода выходят из равновесия, что приводит к более сильной тяге к сахару

Полезные перекусы

По словам диетолога Майкла Ривиса, чтобы уменьшить тягу к сахару, стоит заменить простые углеводы сложными.

Сложные углеводы обеспечивают более устойчивый источник энергии, замедляя пищеварение, что сигнализирует организму о том, что энергия будет доступна в течение более длительного периода.

Банановое мороженое

Смешайте замороженные бананы с молоком и каплей ванильного экстракта. Замороженные бананы создадут естественную сладкую консистенцию, похожую на мороженое, без добавления сахара или жира.

Замороженная черника

В следующий раз, когда вам захочется чего-то сладенького, то возьмите горсть замороженной черники. Эти сладкие богатые антиоксидантами ягоды имеют низкую калорийность и идеально подходят для уменьшения тяги к сахару.

Замороженная черника вкусна сама по себе, но вы также можете сочетать ее с миндалем или грецкими орехами для добавления клетчатки, белка и полезных жиров.

Фруктовый салат

Фруктовый салат может удовлетворить желание сладкого, в то же время обеспечивая клетчатку, которая поддерживает более долгую энергию по сравнению с обработанными сладостями.

Просто нарежьте фрукты, например, клубнику, киви и апельсины. Для еще большей естественной сладости приготовьте легкую заправку из апельсинового сока, цедры лимона и меда и добавьте ее к фруктам.

Финики с миндальным маслом

Окуните финики в миндальное масло (или наполните их им) для сладкой закуски из двух ингредиентов. Финики от природы сладкие и богатые клетчаткой, а миндальное масло добавляет здоровые жиры и белок, чтобы оставаться сытыми.

Чтобы увеличить содержание питательных веществ, добавьте немного семян чиа для клетчатки и омега-3.

Шоколад, арахисовое масло и кусочки банана

Это легкий вариант десерта, насыщенный протеином, клетчаткой и антиоксидантами. Разложите арахисовое масло между тонко нарезанными бананами, а затем заморозьте на 15 минут. Окуните ломтики в растопленный черный шоколад, затем снова заморозьте, пока шоколад не затвердеет.

Греческий йогурт с манго

Греческий йогурт наполнен белком и пробиотиками, а манго обеспечивает естественную сладость. Подача их вместе с другими сладкими фруктами, такими как ягоды, бананы и киви, добавит еще больше вкуса.

Добавьте семена льна или семена чиа для получения дополнительного количества клетчатки, которая придаст сытость и энергию.

Овсяное печенье

Для сладкого лакомства с долговременным действием приготовьте партию печенья с овсом, орехами и семенами. Также можете добавить стружку темного шоколада или измельченные сухофрукты для дополнительной сладости. Эта закуска содержит клетчатку и полезные жиры, которые обеспечат больше сытости, чем обычная сладкая еда.

Яблоко с ореховым маслом

Соедините хрустящие ломтики яблока со сливочным ореховым маслом. Вы также можете посыпать закуску корицей или семенами чиа для дополнительного вкуса и питательности. Это простое сочетание прекрасно утоляет голод и понравится любому.