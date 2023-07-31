Ешьте и не толстейте. Диетолог Фус поделилась самыми полезными вариантами начинки для лаваша
Закуска из лаваша - одна из самых простых в приготовлении, поэтому ее любит так много украинцев. Обычно это блюдо ассоциируется с вредной едой. И действительно, если в лаваш добавлять жирное мясо, соус или майонез, то толку от него будет мало. Но бывают и диетические начинки, которые не навредят вашей фигуре.
Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Instagram.
Чем лучше начинять лаваш
"Выбор начинки ограничивается только ее калорийностью. В противном случае, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений", - говорит эксперт.
Она делитесь лучшими комбинациями продуктов для начинки:
- нежирный сыр + зелень + чеснок
- курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица
- слабосоленая семга + свежий огурец + зелень + несколько капель лимонного сока⠀
- консервированный тунец в собственном соке + листья салата + свежий огурец + помидор + болгарский перец
- сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока
- творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⠀ ⠀
Диетические продукты для начинки лаваша
"Диетическую начинку рекомендовано заправлять молотым черным перцем и солью. Те, кто хочет добавить растительное масло, лучше брать оливковое. Если рецепт требует обжаривания, также стоит использовать именно его", - советует диетолог.
Лучшими продуктами для диетической начинки Фус называют следующие:
- вареное куриное или индюшиное филе
- нежирные твердые сыры
- йогурты без добавок
- обезжиренный сыр
- жареные грибы
- овощи
- любая зелень
- морепродукты (в том числе морской коктейль)
- рыба (особенно филе из нежирных сортов)
- хумус
- маринованный лук
- чеснок
Обжаривать начинку для лаваша лучше всего на оливковом масле (фото: Freepik)
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