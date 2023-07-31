Їжте і не товстійте. Дієтолог Фус поділилась найкориснішими варіантами начинки для лаваша
Закуска із лаваша є однією із найпростіших у приготуванні, тому її любить так багато українців. Зазвичай ця страва асоціюється зі шкідливою їжею. І справді, якщо у лаваш додавати жирне м'ясо, соус чи майонез, то користі з нього буде мало. Але бувають і дієтичні начинки, які не нашкодять вашій фігурі.
Про це пише дієтолог Світлана Фус в Instagram.
Чим найкраще начиняти лаваш
"Вибір начинки обмежується лише її калорійністю. В іншому ж випадку, чим начинити лаваш, залежить від індивідуальних смакових уподобань", - каже експерт.
Вона ділиться найкращими комбінаціями продуктів для начинки:
- нежирний сир + зелень + часник
- курка + листя салату + помідор + грецький йогурт + діжонська гірчиця
- слабосолена сьомга + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку⠀
- консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець
- вершковий сир (нежирний) + варені очищені креветки + зубчик часнику
- сир + банан (в духовку на 5-10 хв)⠀ ⠀
Дієтичні продукти для начинки лаваша
Дієтичну начинку рекомендовано заправляти меленим чорним перцем і сіллю. Ті, хто хоче додати олію, то краще брати оливкову. Якщо рецепт вимагає обсмажування, також варто використати саме її", - радить дієтолог.
Найкращими продуктами для дієтичної начинки Фус називає наступні:
- варене куряче або індиче філе
- нежирні тверді сири
- йогурти без добавок
- знежирений сир
- смажені гриби
- овочі
- будь-яка зелень
- морепродукти (в тому числі морський коктейль)
- риба (особливо філе з нежирних сортів)
- хумус
- маринована цибуля
- часник
Обсмажувати начинку для лаваша найкраще на оливковій олії (фото: Freepik)
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