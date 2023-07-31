Їжте і не товстійте. Дієтолог Фус поділилась найкориснішими варіантами начинки для лаваша

Закуска із лаваша є однією із найпростіших у приготуванні, тому її любить так багато українців. Зазвичай ця страва асоціюється зі шкідливою їжею. І справді, якщо у лаваш додавати жирне м'ясо, соус чи майонез, то користі з нього буде мало. Але бувають і дієтичні начинки, які не нашкодять вашій фігурі.

Про це пише дієтолог Світлана Фус в Instagram .

Чим найкраще начиняти лаваш

"Вибір начинки обмежується лише її калорійністю. В іншому ж випадку, чим начинити лаваш, залежить від індивідуальних смакових уподобань", - каже експерт.

Вона ділиться найкращими комбінаціями продуктів для начинки:⁣⁣

нежирний сир + зелень + часник

курка + листя салату + помідор + грецький йогурт + діжонська гірчиця

слабосолена сьомга + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку⁣⁣⠀

консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець

вершковий сир (нежирний) + варені очищені креветки + зубчик часнику

сир + банан (в духовку на 5-10 хв)⠀ ⠀

Дієтичні продукти для начинки лаваша

Дієтичну начинку рекомендовано заправляти меленим чорним перцем і сіллю. Ті, хто хоче додати олію, то краще брати оливкову. Якщо рецепт вимагає обсмажування, також варто використати саме її", - радить дієтолог.

Найкращими продуктами для дієтичної начинки Фус називає наступні:

варене куряче або індиче філе

нежирні тверді сири

йогурти без добавок

знежирений сир

смажені гриби

овочі

будь-яка зелень

морепродукти (в тому числі морський коктейль)

риба (особливо філе з нежирних сортів)

хумус

маринована цибуля

часник

Обсмажувати начинку для лаваша найкраще на оливковій олії (фото: Freepik)