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Їжте і не товстійте. Дієтолог Фус поділилась найкориснішими варіантами начинки для лаваша

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Понеділок 31 липня 2023 15:13
Їжте і не товстійте. Дієтолог Фус поділилась найкориснішими варіантами начинки для лаваша Чим найкраще начинити лаваш (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Світлана Фус

Закуска із лаваша є однією із найпростіших у приготуванні, тому її любить так багато українців. Зазвичай ця страва асоціюється зі шкідливою їжею. І справді, якщо у лаваш додавати жирне м'ясо, соус чи майонез, то користі з нього буде мало. Але бувають і дієтичні начинки, які не нашкодять вашій фігурі.

Про це пише дієтолог Світлана Фус в Instagram.

Чим найкраще начиняти лаваш

"Вибір начинки обмежується лише її калорійністю. В іншому ж випадку, чим начинити лаваш, залежить від індивідуальних смакових уподобань", - каже експерт.

Вона ділиться найкращими комбінаціями продуктів для начинки:⁣⁣

  • нежирний сир + зелень + часник
  • курка + листя салату + помідор + грецький йогурт + діжонська гірчиця
  • слабосолена сьомга + свіжий огірок + зелень + кілька крапель лимонного соку⁣⁣⠀
  • консервований тунець у власному соку + листя салату + свіжий огірок + помідор + болгарський перець
  • вершковий сир (нежирний) + варені очищені креветки + зубчик часнику
  • сир + банан (в духовку на 5-10 хв)⠀ ⠀

Дієтичні продукти для начинки лаваша

Дієтичну начинку рекомендовано заправляти меленим чорним перцем і сіллю. Ті, хто хоче додати олію, то краще брати оливкову. Якщо рецепт вимагає обсмажування, також варто використати саме її", - радить дієтолог.

Найкращими продуктами для дієтичної начинки Фус називає наступні:

  • варене куряче або індиче філе
  • нежирні тверді сири
  • йогурти без добавок
  • знежирений сир
  • смажені гриби
  • овочі
  • будь-яка зелень
  • морепродукти (в тому числі морський коктейль)
  • риба (особливо філе з нежирних сортів)
  • хумус
  • маринована цибуля
  • часник

Їжте і не товстійте. Дієтолог Фус поділилась найкориснішими варіантами начинки для лавашаОбсмажувати начинку для лаваша найкраще на оливковій олії (фото: Freepik)

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