До еды или после? Две ошибки в употреблении кофе, которые все игнорируют

Основные ошибки

Пить во время еды

Кофе нельзя употреблять вместе с едой, потому что он имеет много дубильных веществ и может выводить минералы, особенно железо, цинк и кальций.

Поэтому его употреблять лучше через 40-60 минут после еды, особенно белковой и той, которая содержит железо.

На голодный желудок

Такой напиток нельзя употреблять натощак, потому что это влияние на слизистую оболочку - это выброс желудочного сока. Через некоторое время это может привести к гастриту, нарушению слизистой оболочки и нарушению работы вообще ЖКТ.

К тому же кофе имеет диарегейный эффект, поэтому употребление натощак может ослаблять моторику, ускорять перистальтику. Кроме того, он имеет влияние на кортизол.

"Утренний кортизол высокий и человек находится в стрессе, не очень хорошая стратегия пить кофе натощак без завтрака. Правила есть, просто надо понимать в каком состоянии ваш организм", - пояснила эксперт.

Добавим, что также стоит стараться пить кофе без сладостей.

В общем каждому стоит придерживаться безопасной дозы кофе в день - одна чашка.