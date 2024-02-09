Еда "номер один" для похудения. Врач назвал сладкую и вкусную альтернативу калорийным десертам

Доктор Нил Барнард назвал продукт, который поможет похудеть и окажет положительное влияние на организм человека. Как оказалось, речь идет о популярной ягоде, которая легко сможет заменить калорийный десерт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Какой продукт поможет похудеть

По словам врача, если человек пытается сбросить вес и избавиться от лишних килограммов, ему следует добавить в свою продуктовую корзину популярную ягоду - чернику. Именно она, считает Барнард, поможет похудеть и станет отличной альтернативой жареным, жирным и слишком сладким десертам.

Если же вы не любите чернику, врач советует не огорчаться. Вместо нее вы можете выбрать малину. Эту ягоду тоже считают "помощницей" в похудении.

Продукт "номер один" для похудения (фото: freepik.com)

Почему черника полезна

Польза черники в том, подчеркнул врач, что она является источником клетчатки. Кроме того, если вы начнете заменять этими ягодами обычные десерты, вы автоматически уменьшите количество потребляемых калорий в течение дня.

Кроме того, эта ягода включает в себя растительный пигмент - антоцианы. Это вещество способно влиять на метаболизм и даже уменьшать аппетит. Также черника, как было установлено ранее, может помочь в борьбе с висцеральным жиром.

Важно учитывать, что диету и режим питания следует подбирать только после консультации с врачом. Каждый продукт может влиять на организм человека по-разному, вызывать аллергию или другие реакции. Поэтому прислушивайтесь к советам специалиста, который знает о состоянии вашего здоровья.